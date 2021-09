De zon zal in Call of Duty Vanguard minder vel schijnen

Het is geen metafoor, want Sledgehammer heeft laten weten dat er nogal wat feedback op de zon in de beta van Call of Duty Vanguard was en gaat daar wat aan veranderen.

De beta die afgelopen weekend gehouden werd (en uiteindelijk een open beta voor alle platforms werd) heeft Sledgehammer een hoop informatie gegeven. Spelers gaven namelijk feedback op de dingen waar zij nog verbeterpunten aan zagen en de ontwikkelaar geeft aan de feedback te hebben gelezen.

Zo vonden spelers de killstreaks met de honden te krachtig en scheen de zon in sommige levels zo vel dat er geen hand voor oog meer gezien kon worden. Sledgehammer heeft op de officiële website laten weten welke punten ze de aandacht zullen geven en dat zijn:

Nerfing the sun.

Cracking down on Red Star raves.

Removing dognados.

Tuning spawns to avoid Hotel Royal’s murder kitchen.

Closing open mic lobbies in Search & Destroy.

Call of Duty Vanguard verschijnt op 5 november voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.