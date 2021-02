De Xbox Game Pass-games van februari

Ook aan het wachten tot de volgende game van je verlanglijstje uit komt? Tot die tijd niets te doen én heb je een Xbox of PC? Dat komt dan goed uit, want er komen wederom weer een aantal toffe games naar de Xbox Game Pass die je gratis kunt checken.

Vanaf 4 februari, komende donderdag, kunnen we vast aan de slag met: Ghost of a Tale,

Project Winter,

The Falconeer.

Later deze maand, vanaf 11 februari mogen we genieten van Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Jurassic World Evolution, Stealth Inc. 2: A Game of Clones en van (tromgeroffel) Wolfenstein: Youngblood.

Helaas betekend dit ook dat er een aantal games gaan verdwijnen uit de grote gamebibliotheek. Zo moeten we afscheid nemen van De Blob, Ninja Gaiden 2,Shadows of the Damned en World of Horror.