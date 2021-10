De vijf grote releases van november 2021

November kent een wat relatief rustigere maand dan we normaal gewend zijn, maar desondanks zal er weer genoeg verschijnen om vele van ons tot na de feestdagen zoet te houden! Althans dat hopen we in ieder geval.

Call of Duty Vanguard

November staat eigenlijk zoals elk jaar weer geheel in het teken van de nieuwe Call of Duty. Sledgehammer Games neemt ons dit jaar weer terug naar de Tweede Wereldoorlog met Vanguard. De beta deed ons qua gameplay erg denken aan de Modern Warfare reboot van 2019 en daar is eigenlijk niks mis mee.

Forza Horizon 5

Microsoft begint deze generatie nog relatief rustig. Er zijn her en der wel wat leuke games voor de nieuwe consoles verschenen, maar nog niet echt de klapper die het eigenlijk nodig heeft. Wellicht kan Playground Games daar verandering in brengen met de nieuwe Forza Horizon-game die ons naar Mexico zal nemen.

GTA: The Trilogy

Het zijn geen nieuwe releases, maar ondergetekende heeft ontzettend veel uren in deze games (voornamelijk VICE City vanwege de geweldige soundtrack) gestoken. GTA 3 was namelijk de eerste 3D Grand Theft Auto en zette destijds het sandbox genre op de kaart. Daarnaast blijft ook San Andreas een klassieker, waar vele ongetwijfeld wel eens een meme van voorbij hebben zien komen.

Battlefield 2042

De beta wist misschien niet iedereen te vermaken, maar was dat nou doordat er maar een map te spelen was? Of omdat we zowel Portal als Hazard Zone niet hebben kunnen testen?! Over iets minder dan drie weken zullen we het weten, want dan ligt de nieuwe shooter van DICE in de winkels! Het lijkt in ieder geval honderden uren speelplezier te kunnen geven.

Pokémon Shining Pearl/ Brlliant Diamond

Nintendo en Pokémon staat eigenlijk altijd goed voor een knaller van een game. Dit keer is het weer een remake van twee klassiekers en we zijn benieuwd wat The Pokémon Company heeft gedaan om de vijftien jaar oude games toch vers aan kunnen laten voelen.

Eervolle vermeldingen

Naast eerder genoemde games staat er nog veel meer gepland, maar niet al deze games zullen bij de (meeste) op de radar staan. We hebben ze toch even in een lijstje gezet:

Footbal Manager 2022

Game & Watch: The Legend of Zelda

Just Dance 2022

Century: Age of Ashes

