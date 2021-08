De vierde generatie mooier dan ooit; Pokemon Brilliant Diamond en Shining Pearl

De remaster van de vierde generatie Pokémon spellen heeft ook een spotlight gekregen tijdens de Pokémon Direct van vandaag. Hier zien we goed wat ons te wachten staan komende november.

Tijdens de trailer zien we verschillende steden, dorpen en gebieden van de Sinnoh-regio. Ook zien we de personages en de Pokémon professor van dichtbij. Zo hebben ze in deze remaster een soort chibi-achtige look gekregen, wat betekend dat ze vrij klein zijn, met grotere hoofden en een fikse dosis anime.

Net als in een aantal voorgaande Pokémon-games heb je hier ook weer de mogelijkheid om een maatje achter ja aan te laten lopen. Tevens kun je jezelf in een nieuwe outfit hijsen. Verder bevat het alle unieke onderdelen die de originele games ook hadden, zoals het ondergrondse gedeelte en de Pokémon schoonheidswedstrijd.

Afgelopen februari werden de remakes aangekondigd tijdens het 25-jarige bestaan van de serie. Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl komen op 19 november uit voor de Nintendo Switch.