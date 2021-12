De top 5 games van 2022 waar Robert het meest naar uitkijkt

Wat gaat het jaar 2022 ons allemaal brengen? Waarschijnlijk genoeg op de nieuwere generatie consoles, zoals de PlayStation 5 of de Xbox Series X/S. De Nintendo Switch wordt in het nieuwe jaar alweer vijf jaar oud. Welke games kunnen we daar nog op verwachten? Ik neem je mee in mijn top 5!

Pokémon Legends: Arceus

We hoeven hier nog maar een klein maandje op te wachten. Ik kijk ontzettend uit naar een Pokémon game die wat minder rechtlijnig is. Lekker ronddwalen en net als Ash op ontdekkingsreis door de grote nieuwe wereld. Tenminste, ik hoop dat de game ook zo zal gaan werken. Er zijn echter wel zorgen over de grafische kwaliteit en over de open-wereld functie (er moet genoeg te doen zijn). We zullen zien wat The Pokémon Company ons zal gaan brengen. Ik heb er genoeg vertrouwen in en kan echt niet wachten tot de release op 28 januari!

Triangle Strategy

Triangle Strategy wordt ook wel de spirituele opvolger van Ocotopath Traveler genoemd. Wellicht doe ik de game daar tekort mee, maar het sfeertje voelt wel heel erg hetzelfde aan. Square Enix heeft in ieder geval bepaalde onderdelen overgenomen, zoals de grafische stijl. Deze tactische RPG is misschien niet voor iedereen, want het is best wat leeswerk. Zonder het verhaal te volgen, zijn dit soort games ook een stuk minder leuk. Als dat geen probleem voor je is, dan is Octopath Traveler een mooi zoethoudertje! Er is voor Triangle Strategy helaas nog geen vaste releasedatum, maar vooralsnog verschijnt de game wel in 2022.

Kirby and the Forgotten Land

Tijdens een Nintendo Direct in september dit jaar verscheen opeens een Super Mario Odyssey-achtige game met Kirby in de hoofdrol. Wat was dat een leuke verrassing. Kirby past wat mij betreft prima in het rijtje van Nintendo franchises die gebruikt kan worden in een 3D platformer. Er zijn zoveel mogelijkheden te bedenken, alleen al met de krachten en bewegingen die Kirby gebruikt. De aankondigingstrailer liet mijn hart al sneller kloppen. Ik ben heel benieuwd hoe Nintendo dit aanpakt. Gaat het veel op Super Mario Odyssey lijken of kan Kirby eindelijk uit die schaduw schappen en een eigen identiteit claimen. Overigens vind ik het fantastisch dat Nintendo weer zoveel aandacht besteed aan 3D platformer games. Mijn Nintendo 64 maakte overuren met Donkey Kong, Banjo Kazooie, Super Mario 64 en nog veel meer. Het is één van mijn favoriete genres.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Nog een ander genre wat ik erg leuk vind; tactische RPG’s. Ubisoft heeft echt geweldig werk geleverd met Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Een topgame die lekker alles anders doet dan je van een Mario game gewend bent. Alleen al de humor is een reden om dit deel nog op te pakken, voordat Sparks of Hope uitkomt. In de Nintendo eShop is de game nu echt spotgoedkoop (nog geen 15 euro). Voor dat geld kun je Mario + Rabbids: Kingdom Battle eigenlijk niet laten liggen. Kijk wel even of dit genre iets voor je is. Het tactische element kan niet iedereen waarderen en voor sommigen kan het al snel herhalend aanvoelen. Mario + Rabbids: Sparks of Hope verschijnt in 2022, maar het is nog even afwachten wanneer precies.

The Legend of the Zelda: Breath of the Wild Sequel

Hoe kon het ook anders, The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel is een game waar waarschijnlijk veel andere Switch eigenaren reikhalzend naar uit kijken. Ik in ieder geval wel, want wat heb ik ontzettend veel uren besteed aan het eerste deel. Het was zo heerlijk om vrij rond te kunnen lopen in een wereld waar altijd wel wat te doen was. Het baart me wel een klein beetje zorgen dat ze voor het tweede deel gebruik maken van diezelfde wereld, maar dat mag de pret niet drukken. Het is nu gewoon wachten op meer beelden en een releasedatum in het nieuwe jaar.

Zo zie je maar dat Nintendo echt nog genoeg in petto heeft voor 2022! Stiekem hoop ik nog wel op wat onverwachte aankondigingen, maar daar kunnen we het in dit artikel niet over hebben. Daar kom ik in een column nog wel op terug. Ben je benieuwd naar mijn favoriet games van dit jaar? Kijk dan even hier. Games die de lijst net niet wisten te halen waren:

– Fall Guys

– Advance Wars 1 + 2 Re-boot Camp

– Splatoon 3

– Sonic Frontiers

– Bayonetta 3

– Hollow Knight: Silksong

– OMORI