De top 5 games van 2022 waar Joey het meest naar uitkijkt

Persoonlijk kijk ik op het moment van schrijven erg uit om de komende weken weer even een aantal games uit mijn backlog te spelen. Daar zit onder andere Kena: Bridge of Spirits, Guardians of the Galaxy en Deathloop in, maar 2022 lijkt weer een erg druk jaar te worden!

God of War Ragnarok

Op het moment van schrijven ben ik al enige tijd bezig met de pc-versie van God of War en ik kan alleen maar zeggen dat ik daardoor nog meer uitkijk naar het vervolg! Het lijkt erop dat Santa Monica de Noorse saga met een knaller af wil sluiten!

Horizon Forbidden West

Guerrila Games bewees met Horizon Zero Dawn meer dan alleen shooters te kunnen bouwen. Als we de geschiedenis van Sony en sequels een beetje bekijken (Uncharted 2, Killzone 2, The Last of Us Part 2) en zien hoe hoog de platformhouder de lat heeft gelegd, moet het haast wel goedkomen!

Saints Row

Misschien noem ik deze wel door het gebrek aan een GTA 6, maar de laatste paar Saints Row’s waren stiekem ook wel een guilty pleasure. Het is namelijk veel minder serieus dan de eerder genoemde concurrent en ik ben benieuwd welke richting ze met deze reboot heen willen!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Alhoewel ik Breath of the Wild misschien wel net niet de beste Zelda ooit vind (ik kijk toch met veel nostalgische gevoelens naar Ocarina of Time), kijk ik erg uit naar diens sequel. Deze lijkt nog een stukje duisterder te worden en ik hoop ook dat deze game toch iets meer verhaal biedt dan diens voorganger.

Starfield

Ik heb altijd een zwak voor nieuw IP en al helemaal als dat van een studio (Bethesda) komt die zich toch vaak bewezen heeft met nieuw materiaal te kunnen scoren. Kunnen de makers achter Fallout 4 dit kunstje ook herhalen met deze sci-fi RPG?! Ik hoop het!