De strijd tegen Ragnarok begint in Tribes of Midgard

We gaan opnieuw met de strijdlustige Vikings aan de slag. Deze keer niet om in het hiernamaals te overleven, maar om het einde van de wereld tegen te gaan. Ga deze epische uitdaging aan in Tribes of Midgard.

Tribes of Midgard is een Action RPG waarin jij de leiding neemt over een groep Vikings. Je neemt het op tegen de naderende Ragnarok, de Noorse variant van het eind der tijden. Hier zit natuurlijk niemand op te wachten. Met maximaal tien andere ga je de strijd aan, met bijlen, zwaarden of pijl en boog. Tussendoor komt er ook toch wat overleven en het opbouwen van een basis bij kijken.

Om een nog duidelijk beeld te krijgen en om je enthousiast te maken heeft ontwikkelaar Norsfell Games een vette trailer online geknald. Zijn jullie na Valheim al klaar met de Noorse strijders, of hebben jullie hier ook wel zin in? We horen het graag! Tribes of Midgard is inmiddels uitgekomen voor de Playstation 4/5, Xbox en voor de PC.