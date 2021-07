De Steam Deck is nu al uitverkocht voor 2021

Twee dagen geleden kondigde Valve hun handheld device de Steam Deck aan. Gisteren gingen de pre-orders live. Vandaag zijn ze al uitverkocht voor 2021

Toen afgelopen donderdag de Steam Deck werd aangekondigd door Valve, een krachtige handheld PC voor een zeer fatsoenlijke prijs, werd het internet laaiend enthousiast. Het is dan ook geen wonder dat de pre-orders binnenstroomden toen deze gisteravond live ging. Zó populair, dat Steam nu al aangeeft dat als je nog geen pre-order hebt gedaan, je tot volgend jaar moet wachten om hem in je handen te krijgen. De pre-order lijst is overigens geen zekere koop: het is een inschrijving voor een wachtrij, bedoelt om scalpers tegen te gaan. Valve heeft aangegeven dat de goedkoopste variant pas in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar zal zijn. De variant die €529,- kost zal pas in het tweede kwartaal van 2022 beschikbaar zijn. De duurste variant – met 512GB opslagruimte – zal pas in het derde kwartaal van 2022 beschikbaar zijn.

Aangezien het om een wachtrij gaat, zal het zeker zo zijn dat niet iedereen een Steam Deck zal kopen. Sommige zullen het laten afweten, waardoor er gaten zullen ontstaan. De kans is echter erg groot dat jij zonder de inschrijving van gisteravond geen Steam Deck onder de kerstboom zal vinden dit jaar.

Wat vinden jullie van de Steam Deck: moet Nintendo zijn borst gaan natmaken?