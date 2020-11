De Steam Awards zijn begonnen!

De jaarlijkse Steam Awards zijn weer begonnen: gamers kunnen weer stemmen in bepaalde categorieën op hun favoriete spellen. Dit gaat ook gepaard met een herfstuitverkoop!

Via de Steam Awards pagina kunnen Steam gebruikers kiezen uit een lijst van prominente spellen in categorieën als ‘Game of the Year Award’ en Most Innovative Gameplay Award’, maar ook zijn er meer ludieke keuzes zoals ‘Best Game You Suck At Award’ en ‘Sit Back And Relax Award’. Het gaat uiteraard om spellen die in 2020 zijn uitgegeven. Er kan gestemd worden tot het einde van de Autumn Sale, die stopt op 1 december. De winnaars worden op 3 januari bekendgemaakt.

De Autumn Sale heeft ook leuke deals. Zo is de Sims 4 afgeprijst van €39,99 naar €4,79 en zijn franchises als Bioshock, Just Cause en Borderlands voor een fractie van een prijs aan te schaffen. Je kan alle deals op de Steam pagina bekijken. Wees er snel bij, want het eindigt weer op 1 december!

Welk spel uit 2020 is your Game of the Year? Laat het ons weten!