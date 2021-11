De Sims werkt samen met modehuis Stefan Cooke aan nieuwe stijlen voor De Sims 4 Moderne Mannenmode Kit

EA en Maxis hebben vandaag De Sims 4 Moderne Mannenmode Kit onthuld, de nieuwste kit voor spelers om hun creativiteit te uiten en de stijl van hun Sims uit te breiden.

De kit is vanaf 2 december verkrijgbaar voor pc en Mac via Origin en Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Xbox One.

Om de belofte van meer moderne kledingopties voor mannen na te komen en spelers meer mogelijkheden te geven zich op nieuwe en expressieve manieren te uiten, heeft De Sims de handen ineengeslagen met de British Fashion Council en in Londen gevestigde designer Stefan Cooke en partner Jake Burt om een collectie van in-game looks te creëren die — net als het bekroonde modehuis vernoemd naar Cooke — de traditionele stijlgrenzen overstijgt en een nieuwe draai aan mannenmode geeft.

Trendy Simmers kunnen klassiekers een nieuwe impuls geven met De Sims 4 Moderne Mannenmode Kit. De collectie bestaat uit 23 stukken die allemaal gesimificeerde versies zijn van bestaande Stefan Cooke-kledingstukken met een aantal vernieuwde vormen, stoffen en patronen die casual outfits van gewoon in buitengewoon veranderen. Er zijn jassen, broeken, pakken en schoenen, plus een aantal favoriete stukken van de ontwerpers zelf, waaronder de Stefan Cooke Wool Varsity Coat With Skirt, een ontwerp dat de evolutie van moderne mannenmode perfect samenvat.

Je kunt hier meer te weten komen over De Sims 4 Moderne Mannenmode Kit en hoe het team met Stefan Cooke en Jake Burt heeft samengewerkt.

De Sims-reeks heeft een lange geschiedenis van spelers een creatieve bestemming bieden om zichzelf te uiten via mode, meest recentelijk met de lancering van Fashion Street Kit en Incheon Style Kit. Deze twee kits introduceerden nieuwe stijlen die gebaseerd zijn op de mode in Mumbai en Seoul. De Sims 4 werkte eerder ook samen met Gucci voor hun “Off the Grid”-modecampagne en Moschino om een capsulecollectie van confectiekleding te produceren, geïnspireerd op kledingstukken uit het spel.