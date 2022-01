De release van Steam Deck loopt nog op schema

De release van Steam Deck komt nu echt dichtbij. Valve Corporation geeft aan dat alles nog op schema loopt.

Ondanks dat Valve Corporation wat problemen heeft gehad, zoals de pandemie, bevoorrading en levering, ligt de release van Steam Deck nog steeds op schema. De verwachting is dat de eerste bestellingen eind februari verzonden kunnen worden.

Reserveren en levering

Indien je nog geen reservering hebt gedaan, kun je dat hier doen. Zo kunt u kiezen uit drie verschillende prijs varianten, die vooral gericht zijn op de opslag van het apparaat. De geschatte beschikbaarheid voor nieuwe reserveringen, staat nu op de tweede helft van 2022.

Prijzen

De drie prijsvarianten zijn gericht op het opslaggeheugen. De goedkoopste variant kun je aanschaffen voor 419 euro en beschikt over een geheugen van 64GB. De twee variant heeft een geheugen van 256GB en kost 549 euro. De duurste variant heeft een geheugen van 512GB en kost 679 euro.

Wat is Steam Deck?

Steam Deck is een handheld apparaat waarmee je vrijwel alle games kunt spelen. Het apparaat kan dan ook wel een draagbare game PC genoemd worden, waarbij je zelfs aan de slag kunt met grafisch veeleisende titels. Zo werd in een eerder artikel al aangegeven dat Steam Deck 80% van Steam’s top 100-titels zonder moeite kan draaien.

Zodra je inlogt op het apparaat krijg je direct toegang tot je volledige Steam-bibliotheek. Daarbij kun je net zoals een Nintendo Switch het apparaat aan een televisie of monitor koppelen. Dit wordt gedaan doormiddel van een ‘dock’ dat de verbinding met externe beeldschermen verzorgt. Het ‘dock’ wordt apart verkocht, wat de kosten hiervan zijn is nog niet bekend.

Trailer

Heb je de totale release gemist, ben je benieuwd naar meer informatie of wil je gewoon een coole video zien? Bekijk dan hier een mooie video van Steam Deck waarin alle mogelijkheden te zien zijn.