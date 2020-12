De redactie van Gamingnation wenst je een fijn uiteinde en een gelukkig en gezond 2021

2020 is een jaar dat we nooit meer zullen vergeten. Niet alleen door die vreselijke pandemie, maar ook door de lanceringen van de nieuwe consoles, het debacle bij Cyberpunk 2077 en hoe de game-industrie onderhand de enige vorm van entertainment werd.

Gelukkig ziet de toekomst rooskleurig in wat betreft de pandemie en hopen we komend jaar weer wat evenementen te kunnen beleven, alhoewel dat nog niet zeker lijkt. Desalniettemin willen we jullie een heel mooi uiteinde van 2020 wensen en een gelukkig en bovenal gezond 2021!