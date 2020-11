De PS5 DualSense controller is nu te gebruiken op Steam

De PlayStation 5 DualSense controller kan nu worden gebruikt op Steam. Echter wel met een aantal tekortkomingen.

De PlayStation 5 DualSense controller kan nu gebruikt worden op Steam, maar veel van zijn unieke functies zijn nog niet beschikbaar.

De DualSense controller krijgt veel lovende kritieken van de pers en eerste PlayStation 5 bezitters. Het is een van de meest unieke toevoegingen van het systeem en onderscheidt zichzelf hiermee met de concurrentie. De integratie van de haptische feedback in veel van de PlayStation 5 lancering games benadrukt het potentieel voor de toekomst.

Nu is er goed nieuws voor pc spelers, want je kan nu de DualSense gebruiken op Steam. Echter, voorlopig ontbreekt de haptische feedback ondersteuning nog.

Valve vermelde de ondersteuning in de patch beschrijving van de Steam Client bèta. Dat betekend dat gebruikers die meedoen aan de bèta de controller als input apparaat kunnen gebruiken. Maar dit is wel metteen alles dat ze op dit moment kunnen doen. Zo staat er vermeld dat ‘geavanceerde functies als rumble, trackpad en gyro nog niet ondersteund worden.’

Echter, het ‘nog’ in die zin betekent dus mogelijk dat die DualSense functies in de toekomst beschikbaar zijn voor Steam gamers. De vraag is of deze integratie net zo omvangrijk en overdraagbaar is vanuit de PlayStation 5 zonder inbreng van de ontwikkelaars. Zo ja, dan is dit natuurlijk een geweldige toevoeging voor pc gamers.

Verder staat er in de update vermeld dat ‘de Xbox Series X controller die verschijnt als twee verschillende controllers’ opgelost is.

Kortom, dit is geweldig nieuws voor de gelukkige die zowel een gaming pc als een next-gen console bezitten. Want die kunnen dus dubbel profijt halen uit hun DualSense controller.