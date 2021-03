De PS3, Vita en PSP PlayStation Store op het internet is offline gehaald

Sony heeft er voor gezorgd dat het niet meer mogelijk is om toegang te krijgen tot de PlayStation Store voor PS3, Vita en PSP.

Enkele dagen nadat er voor het eerst berichtgeving was over het mogelijk offline halen van de Store voor de PlayStation 3, Vita en PSP heeft Sony blijkbaar besloten om vrij direct de stekker eruit te trekken.

De oude PlayStation Store, die games voor PS3, PS Vita en PSP verkoopt, is niet langer toegankelijk via internet. Alle drie de winkels kunnen door de consoles zelf worden gebladerd, maar die ervaring is onhandig en kan daar crashen. Sony heeft de sluiting van de webversie van deze winkels niet aangekondigd, maar spelers meldden dat ze dit weekend offline waren gegaan.

Je herinnert je misschien nog dat Sony voorafgaand aan de lancering van PS5 een vernieuwde PlayStation Store onthulde en aankondigde dat de nieuwe versie alleen PS4- en PS5-games zal bevatten, waarbij de backcatalogus aan elk van de individuele winkels van de klassieke console zou worden overgelaten.

Hoewel deze wijziging in oktober van kracht werd, hadden fans nog steeds toegang tot die winkels via internet, via unieke regionale URL’s. Deze manier werkt niet meer, omdat de links nu doorverwijzen naar de vernieuwde PlayStation Store.