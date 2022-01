Apex Legends Defiance (Season 12) gaat op 8 februari van start en dit brengt een nieuwe personage met zich mee. Daarnaast lijkt er heel wat te veranderen in de map Olympus.

In de cinematische trailer zien we hoe Mad Maggie haar opwachting maakt in de Arena. Ze wordt zelfs letterlijk opgewacht door de andere Legends.

Aankomende maandag wordt overigens de eerste gameplay-trailer met Mad Maggie verwacht!