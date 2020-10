De PlayStation 5 is volgens previews een erg stille console

Degene die de overstap van PlayStation 4 (Pro) naar PlayStation 5 maken zullen volgens previews geen last meer hebben van de vliegtuig die in je woonkamer dreigt op te stijgen.

Iedereen die games als The Last of Us Part 2 of Call of Duty: Warzone op de PlayStation 4 (Pro) hebben gespeeld kunnen het bovenstaande wel beamen. Zodra de console op volle toeren draait, is het geluid van de console behoorlijk aanwezig.

Echter lijkt dit met de komst van de PlayStation 5 verleden tijd te worden, want diverse media zijn al aan de slag geweest met de nieuwste console van Sony en merkten dat deze behoorlijk stil is.

Zo meldt 4Gamer dat ondanks er wat hitte van de console komt deze nagenoeg geen geluid maakt. Echter gaat het wel om preview versies van de console, dus er kan verschil zitten met de uiteindelijke retailversie. Al hoeft dit natuurlijk niet het geval te zijn.

De PlayStation 5 ligt vanaf 19 november in de winkels, al lijkt het nu niet meer mogelijk om aan een exemplaar voor die datum te komen. De console komt in twee varianten, namelijk een digitale en een ‘klassieke’ versie. Deze versie kosten respectievelijk 399 euro voor de digitale en 499 euro voor de versie met diskdrive. Volgens de laatste leak zou de console 664GB aan SSD geheugen hebben voor je games.