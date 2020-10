De PlayStation 5 heeft 664GB aan bruikbare opslagruimte

Een nieuwe lek suggereert dat de PlayStation 5 664GB bruikbare opslagruimte geeft op de 825GB SSD.

Zo is er een afbeelding van de PlayStation 5 User Interface opgedoken op ResetEra. Daar is onder meer te zien hoeveel ruimte je kan gebruiken van de 825GB SSD. Als het bestuurssysteem en de essentiële bestanden van de PlayStation 5 in mindering zijn gebracht blijft er kennelijk 664GB aan vrije opslagruimte over. Echter, de gelekte beelden zijn van matige kwaliteit en zal je uiteraard met een korreltje zout moeten nemen. Sony heeft namelijk nog niks bevestigd over de interne opslagruimte en hoeveel er overblijft na de OS installatie.

Maar deze cijfers zijn niet heel verrassend. Zo werd er in september ontdekt dat de 1TB Xbox Series X 802GB aan beschikbare opslagruimte overhoudt na de OS. Bovendien blijft er 920 GB per 1TB over van de uit te breiden geheugenkaarten. Uitgaande van de grootte van de huidige generatie en hoe groot de next-gen games wel niet worden, zullen PlayStation 5-spelers vaak hun opslagruimte moeten opschonen.

Kortom, het lijkt er weer op dat Sony bepaalde tegenvallende informatie achterhoudt. Ik schreef er een column over die je hier kan checken.

