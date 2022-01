De Playstation 2021 wrap-up is beschikbaar

Het einde van het jaar staat al meer in het teken van terugkijken, zeker op het gebied van entertainment. Ook Playstation geeft je een leuke terugblik op het jaar, in de vorm van een wrap-up

De wrap-up geeft je een mooi overzicht van alle games die je het afgelopen jaar hebt gespeeld op de Playstation 4 en de Playstation 5, hoeveel uur je ze hebt gespeeld en hoeveel trofee├źn je hebt behaald. Ook kun je informatie zien over de wereldwijde community; hoeveel kilometer is er in totaal afgelegd in Death Stranding, of welk wapen was het meest populair in Returnal. Check ook hier het toegewijde Playstation-blog.

Via deze link kun je je eigen wrap-up aanvragen! Mijn meest gespeelde game afgelopen jaar was Sackboy: A Big Adventure. Laat ons ook weten welke game door jou het meeste gespeeld is.