De PC ports van Sony zullen worden uitgebracht onder de naam PlayStation PC

Sony brengt haar PC ports uit onder een andere merknaam. De merknaam is gewijzigd naar PlayStation PC LLC. De verandering van de merknaam is te vinden op alle games die Sony heeft uitgebracht op Steam.



Sony komt stap voor stap de PC-wereld binnen. Het begon met games als Days Gone en Horizon Zero Dawn, nu komen titels zoals Uncharted en God of War uit. De titels van Sony werden uitgebracht onder dezelfde naam: PlayStation Mobile, Inc. Daar is verandering in gekomen.

De naam waar de games onder worden uitgebracht is veranderd naar PlayStation PC LLC. Waarom het is gewijzigd is nog niet bekend. Er gaan geruchten dat Sony onderscheid wil maken in haar mobile en PC-branche. De wijziging kwam niet met een aankondiging, het is gewoon gebeurd. Het is toegepast op alle games die Sony heeft uitgebracht op Steam. Tot zover is de wijziging alleen doorgevoerd op Steam en niet op platformen zoals de Epic Games Store en GOG.

Op GOG wordt aangegeven dat de uitgever van Horizon Zero Dawn nog steeds PlayStation Mobile, Inc is. Terwijl op de Epic Games Store wordt aangegeven dat de uitgever van Sony’s titels Sony Interactive Entertainment is. Het is ook natuurlijk de vraag of Sony die wijziging zal toepassen op de verschillende webwinkels waar zij haar games op uitbrengen. Het lijkt mij ook geen wijziging die moeilijk toe te passen is. Then again, ik weet niet wat de regels zijn bij partijen zoals GOG en de Epic Games Store. Er kunnen verschillende elementen aan verbonden zijn waardoor het niet mogelijk is om de naam aan te passen. Wat het ook kan zijn; het is goed om te zien dat Sony de PC kant van gamen meer omarmt.