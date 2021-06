De PC Gaming Show in het kort

Natuurlijk willen we van elke game wel een apart nieuwsitem maken, maar sommige shows tonen zoveel games dat het eigenlijk niet te doen is. Daarvoor maken we graag achteraf een mooi overzicht voor jullie gemak!

We hebben geprobeerd tijdens de show een aantal leuke games er tussenuit te pikken, maar dat is natuurlijk op onze smaak gebaseerd. Zo begon de show met de unieke Battle Royale-game Naraka Bladepoint, daarna kregen we informatie over Chivalry 2, waar een hoop nieuwe content voor komt. Ook hebben we meer gezien van Humankind, een tactische game die wat weg heeft van Civilization en heeft SEGA de game They Always Run aangekondigd, een snelle 2D avonturengame.

Andere games die er voor ons wel uitsprongen zijn Dying Light 2, de zombiegame waarin parcour centraal staan, de ruimtekolonie managementgame Ixion en Wartales, een openwereld game waarin je met een groep huurlingen rondtrekt.

Verder hebben we de volgende games in vogelvlucht gezien