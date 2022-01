De Nintendo Switch Indie games van 2022

Het is een moeilijk jaar geweest voor ons allen en dat geldt ook voor de gameindustrie. Toch bevinden wij ons weer hier aan het begin van het jaar, met genoeg games voorbij de horizon, die ons dit jaar nogmaals er doorheen gaan slepen. Welke games dit zijn zal misschien voor velen toch vanuit een onverwachte hoek komen.



Met een geweldig jaar voor gamers achter ons is het zoals altijd tijd om met grote ogen vooruit te kijken, naar welke games ons te wachten staan in 2022. Het zou makkelijk zijn om hier een pagina vol te schrijven over waarom Elden Ring of Breath of the Wild 2 (ik heb nog hoop) hoogstwaarschijnlijk ‘Game of the year’ gaat zijn, mezelf op de schouder kloppen in voldoening en verder gaan met mijn dag. Vandaag wil ik echter iets anders in de schijnwerpers zetten, namelijk de Indie games.

Nintendo heeft net voor het einde van het jaar een video uitgebracht waarin zij lieten zien wat de best verkopende indie titels zijn geweest van het afgelopen jaar. Met trots heb ik toegekeken hoe één van mijn favoriete titels daar tussen stond, namelijk Axiom Verge 2. Dit is bijzonder omdat Axiom Verge bij velen onder de radar is gevlogen. Wat zijn inclusie op deze lijst meer dan verdiend maakt. De rest van het lijstje is ook opgevuld met kwalitatief sterke games, wat mij met een gevoel van enthousiasme achter laat met de vraag; welke games staan ons dit jaar te wachten?

Deze vraag werd gelukkig begin december beantwoord met de Indie World presentatie van Nintendo, dat vol zat met interessante maar vooral onverwachte games. In het komende jaar kan je namelijk onder andere uitkijken naar Aliisha: The Oblivion Of Twin Goddesses, Loco Motive, River City Girls 2, OlliOlli World en Sea of Stars wat voor veel JRPG fans gegarandeerd een gevoelig maar verwelkomende snaar zal raken. Er zitten games tussen voor elke soort gamer en het mooiste van alles is dat je alle bovengenoemde games nog voor de zomer van dit jaar kunt spelen. Heeft dit enigszins je interesse gewekt en ben je benieuwd naar de volledige lijst, dan heb ik ze hier beneden allemaal op een rijtje gezet voor je.

Aliisha: The Oblivion Of Twin Goddesses

Loco Motive

River City Girls 2

OlliOlli World

Sea of Stars

Afterlove EP

Dungeon Munchies

Figment 2: Creed Valley

Let’s Play! Oink Games

Endling – Extinction Is Forever

Parkasaurus

Don’t Starve Together

Chicory: A Colorful Tale

Baby Storm

Grime

Gerda: A Flame In Winter

Timelie

Behind The Frame: The Finest Scenery

Omori

Dit zijn slechts de Indie games waarvan we zeker weten dat deze naar de Nintendo Switch komt. Gezien de populariteit van deze games op de hybride console van Nintendo zal dit ongetwijfeld meer worden!