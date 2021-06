De nieuwe game van Konami heet Crimesight!

Ja je leest het goed, Konami heeft een nieuwe game aangekondigd. De game heet Crimesight. Een nieuwe online murder mystery game waarin jij tegen anderen een misdaad oplost. Op de Crimesight Twitter-pagina kunnen spelers zich opgeven voor een closed bèta test en de trailer bekijken.



De aankondiging van Crimesight komt uit het niets. Het was al bekend dat Konami bezig was met een aantal games, maar het was niet duidelijk waar zij precies aan werkten. De Japanse uitgever zou eerst naar E3 komen, maar dat is het toch niet geworden. Hier kan je daar meer over lezen. Er was ook geen hint van een mogelijke aankondiging voordat de trailer online werd geplaatst.

Crimesight is een competitieve game waarin verschillende spelers een moord moeten oplossen. Het doel is dat de speler als eerst de moord oplost. De speler werkt ook samen met een AI genaamd Sherlock om tegen een AI versie van Moriarty te gaan. Het is een “One vs all 2-4 multiplayer” ervaring volgens de trailer. Je speelt de game vanuit een tabletop perspectief, dus op basis van gameplay zou het een gevoel van een dynamisch bordspel moeten geven.

Het online element van Crimesight is erg interessant. Het brengt een bijzondere vorm van competitie toe voor degenen die het spelen. Spelers zouden dan druk voelen vanuit twee kanten. Binnen de game waarin zij de misdaad aan het oplossen zijn en de wil om het als eerste op te lossen. Konami geeft spelers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een closed beta test voor Crimesight. Zij kunnen zich hier inschrijven. De bèta zal zich plaatsvinden vanaf 25 juni tot en met 11 juli. Op dit moment weten wij niet wanneer de game zal worden uitgebracht.