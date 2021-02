De Mass Effect Legendary Edition heeft een release date

De trilogy wordt volledig voorzien van een mooi, superscherpe schil waardoor ie hopelijk weer het spelen waard wordt. Naast de aangekondigde releasedate is er ook een toffe video bij uitgebracht, die ons helemaal lekker maakt.

Via Twitter laat het kanaal van de game weten dat we op 14 mei van dit jaar aan de slag mogen met remasterde games. Alle delen zijn dan in 4k Ultra HD beschikbaar. Daarnaast zullen de spellen ook op 60 frames per second draaien op de PS4 Pro, Xbox One X en uiteraard op de PC. Laatstgenoemde krijgt ook support voor ultrawide monitoren, je weet wel, die hele hele brede, en voor controllers. Daarnaast is ook alle DLC bij deze Legendary Edition gevoegd. Een aantal uur vermaak moet dus wel lukken!

De onhullingstrailer, welke je hier onder kunt vinden, geeft een mooi voorbeeld van hoe de games er nu uit zien. Naast alle updates die ik hier boven al noemde zijn er in-game ook een aantal dingen gewijzigd. Zo zijn de character creation opties op de schop genomen, voor bijvoorbeeld huidskleur en make-up, en is de vrouwelijke Shepard uit deel drie nu de standaard voor de vrouwelijke variant voor alle versies.

Of we ook een update gaan krijgen voor de Playstation 5 en de Xbox Series X is nog niet bekend. Uiteraard kun je de spellen wel op de consoles spelen, maar het voegt vooralsnog niets extra’s toe. Er zijn verder een hele hoop kleine dingen aangepast in de games, zoals verbeterde aim assist, waar je in dit interview van Eurogamer met BioWare meer over kunt lezen. Ik ben erg benieuwd, waar ik niet alle Mass Effects helemaal heb doorgespeeld. Is dit voor jullie een mooie kans om de serie voor het eerst te spelen, of ga je voor de 10e keer met Shepard op pad? Laat het ons weten!