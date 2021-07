De favoriete games van Nintendo bazen

Tijdens de jaarlijkse vergadering van Nintendo was de pers benieuwd naar de favoriete games van de grootste bazen bij Nintendo. Benieuwd naar welke game Miyamoto bijvoorbeeld speelt? Lees dan verder.

Niet alleen maar Nintendo games!

De president van Nintendo, Shuntaro Furukawa, is nog steeds groot fan van Super Mario Bros op de NES. Vooral door het nostalgie gehalte, maar tegenwoordig speelt hij zowel Nintendo games als games van andere bedrijven. Op dit moment geniet hij bijvoorbeeld van 51 Worldwide Games.

De baas die zich bezighoudt met hardware bij Nintendo, Ko Shiota, is erg gecharmeerd van Mario Kart Live: Home Circuit. Dit speelt hij ook geregeld met zijn kinderen.

Degene die de baas is over de first-party titels bij Nintendo, Shinya Takahashi heeft een speciaal plekje in zijn hart voor Yuyuki. Het is een wat onbekende game, echter was dit de eerste game waar Takahashi aan meewerkte.



De president van Europa, Satoru Shibata, kon lastig kiezen. Hij is vandaag de dag groot fan van de Famicon Detective Club games. Vroeger speelde hij veel Shin Onigashima.



Tot slot waarschijnlijk de bekendste man bij Nintendo, Shigeru Miyamoto, speelt vandaag de dag eigenlijk alleen nog maar Nintendo games. Echter speelde hij vroeger veel Pac-Man en TETRIS. Daarnaast is hij al tijden verslaafd aan Pokémon GO, omdat zijn hele gezin dit speelt.

Zo zie je maar dat de grote leiders bij Nintendo soms een bijzondere keuze hebben wat betreft hun favoriete game. Wat is jouw favoriete game?