Titanfall binnenkort niet meer te koop

Respawn Entertainment heeft aangegeven dat de eerste Titanfall game binnenkort niet meer te koop zal zijn. De game zal ook niet meer beschikbaar zijn op verschillende subscription services zoals EA Play en Xbox Game Pass vanaf 1 maart 2022. Dit heeft Respawn aangegeven op haar Twitter-pagina.



Respawn geeft aan dat de eerste Titanfall vanaf begin volgend jaar niet meer te koop zal zijn. De game zal volgens hun op 1 maart 2022 worden verwijderd van verschillende abonnement services. Denk hierbij aan Xbox Game Pass en EA Play. Ondanks dat de game niet meer ondersteund zal worden door de studio blijven de servers nog wel bestaan. Respawn zegt dat ze dit doen voor de bestaande fanbase van Titanfall die nog een potje wil blijven spelen. Dit geldt ook alleen voor de eerste Titanfall game en dus niet voor diens opvolger.

Respawn zei ook dat Titanfall nog steeds deel van de studio’s DNA is. Het is nu bijna 7 jaar sinds dat de game uitkwam en motiveert het hun nog steeds om te innoveren in al haar games. Het klopt zeker dat Titanfall een groot deel is van Respawn Entertainment’s DNA. De reeks is ontzettend populair, al helemaal met de release van Titanfall 2 die volgens velen alle aspecten van de eerste game heeft verbeterd. Titanfall speelt ook een grote rol in Apex Legends. Uiteraard in de gameplay, maar met name in het personage Bangalore. Zij is volgens de lore onderdeel van de IMC, die terug te vinden zijn in de campaign van Titanfall 2.

Het universum van Titanfall zal blijven bestaan en worden uitgebreid volgens Respawn. Of dat betekent dat wij binnenkort Titanfall 3 krijgen is onzeker. Daar Wordt de laatste tijd heel vaag over gedaan. Respawn Entertainment blijft druk bezig met Apex Legends en hoogstwaarschijnlijk het vervolg van Jedi Fallen Order. Het is daarom afwachten tot wij meer te weten komen wat betreft het Titanfall universum.