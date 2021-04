De eerste game-ontwikkelaar met een Oscar!

Oculus Studios en Titanfall ontwikkelaar Respawn wonnen een Oscar tijdens de 93rd Academy Awards voor coproductie van een bijzondere docu. De documentaire ‘Colette’ focust zich op een overlevende van het Franse verzet. Haar broer was 74 jaar geleden in het concentratiekamp Mittelbau-Dora omgekomen. Voor het eerst in 74 jaar ging ze terug naar de plaats waar het allemaal gebeurde.

Colette is een documentaire die met goede samenwerking is ontwikkeld door Respawn en Oculus. Het is gratis te zien bij The Guardian. Colette heeft de Academy Award gewonnen in de categorie beste korte documentaire. De documentaire is geproduceerd als onderdeel van verschillende historische korte films. Het werd gemaakt voor de VR-shooter Medal Of Honor: Above And Beyond.

De ontwikkelaar is behoorlijk blij, want ze zijn de eerste gamestudio die een Oscar heeft gekregen. In een enthousiaste tweet laten ze duidelijk zien hoe blij ze zijn!