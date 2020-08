De Blob 2, The Division en meer in Xbox Games with Gold september

Microsoft heeft laten weten welke games er volgende maand ‘gratis’ zijn voor de Xbox Live Gold-leden. Zo zijn De Blob 2, The Division en nog twee games bevestigd.

In september kunnen Xbox One gebruikers met Xbox Live Gold de hele maand september The Division in huis halen. Tussen 16 september en 15 wordt The Book of Unwritten Tales 2 er aan toegevoegd.

Tussen 1 en 15 september zal de Blob 2 verkrijgbaar zijn voor zowel de Xbox 360 als Xbox One. Deze wordt op 16 september vervangen door Armed and Dangerous van Planet Moon Studios.

Tot 1 september heb je nog de tijd om Portal Knights 2 op de Xbox One te scoren en Red Faction 2 op beide consoles. Tot 16 september zal ook Override: Mech City Brawl beschikbaar zijn.