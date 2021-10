De beste FPS games om te spelen met vrienden

Breng jij graag uren op de bank door terwijl je een toffe first-person shooter (FPS) speelt? En doen je vrienden dit ook graag? Dan ben je wellicht op zoek naar wat inspiratie.

Want wat zijn nu de beste FPS games om samen met je vrienden te spelen? Coöperatieve gameplay staat ook wel bekend onder de Engelse term co-op. Deze vorm van gameplay vormt tegenwoordig de kern van videogames en bestaat al sinds de begindagen van arcadegames. Ontwikkelaars van games zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om spelers samen te laten spelen. Er is tegenwoordig dan ook een enorm aanbod aan co-op games. Maar welke mag je echt niet missen?

Far Cry 5 en 6

Denk je aan co-op FPS games, dan denk je aan Far Cry 5. Deze action adventure FPS van Ubisoft dateert uit 2018 en is nog altijd zeer geliefd. Dit vijfde hoofddeel in de Far Cry serie speelt zich af in Hope County, een fictieve regio in Montana. Als speler bestuur je een junior hulpsheriff die vastzit in Hope County, en moet je samenwerken om de provincie te bevrijden van de heerschappij van de Seeds en Eden’s Gate. De game bevat een coöperatieve multiplayer-modus en een competitieve singleplayer-modus. De opvolger (Far Cry 6) is ook onlangs uitgebracht. Ook Far Cry 6 is een Ubisoft original. Dit is eveneens een action adventure co-op FPS game. Het spel speelt zich af in een open wereldomgeving en richt zich voornamelijk op gewapende gevechten.

Call of Duty

Of je nu een gamer bent of niet, iedereen kent Call of Duty. Dit is toch wel één van de bekendste games ooit. In 2019 kwam Infinity Ward met Call of Duty: Modern Warfare. Klinkt bekend? Dit is dan ook een reboot van het zeer geliefde Modern Warfare uit 2007. De setting in Modern Warfare is realistisch en hedendaags. Er is een gigantisch wapenarsenaal, de guns zijn zeer aanpasbaar, de inhoud ligt dicht bij de realiteit en het verhaal is veel volwassener. Naast Modern Warfare is er ook het nieuwere Warzone. Dit is de Battle Royale-modus van Modern Warfare, waarin tot 150 spelers in teams van drie worden gedropt in de fictieve stad Verdansk, met als doel als laatste team overblijven. En de echte liefhebber weet natuurlijk allang dat er nog een nieuwe variant aan komt, namelijk Call of Duty: Vanguard.

Destiny 2

Last but not least: Destiny 2. Deze game werd in 2020 uitgebracht en werd al snel een van Steam’s bestverkochte games. Ook in 2021 is dit spel onverminderd populair. Er zijn dan ook nieuwe aanvallen, nieuwe uitrusting en meer om te ontdekken. De game speelt zich af in een science fiction wereld en biedt een open wereldomgeving. Net als de originele Destiny bevat ook Destiny 2 diverse uitbreidingspakketten die nieuwe content toevoegen en het verhaal verder brengen. Ook Destiny 2 kun je in multiplayer-modus samen met je vrienden spelen. Bovendien kun je deze online helemaal gratis spelen. Veel speelplezier gewenst!