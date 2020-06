De 10 tofste games die dit jaar nog uitkomen

We zijn op de helft van het jaar en dus is het tijd om zowel terug te kijken, als vooruit te kijken. Deze week kijken we naar alle toffe games die dit jaar nog gaan uitkomen. Dit zijn de 10 tofste games die dit jaar nog gaan uitkomen, tenzij ze allemaal uitgesteld worden..

Ghost of Tsushima (17 juli)

De game wordt nu al liefkozend ‘Assassin’s Creed Tsushima’ genoemd, en daar is helemaal niets mis mee. De game ziet er hartstikke goed uit en naast de indrukwekkende graphics is er ook nog eens gameplay die jou laat doen wat je wil. Het is een game waar ik met smart op zit te wachten!

Marvel’s Avengers (4 september)

Dat The Avengers hot zijn is niet zo gek, Endgame is een fantastische film en zo’n beetje iedere gamer die ook maar een klein beetje iets met superhelden heeft, zal deze game in de gaten houden. De game neemt een online MMORPG formule aan en zal zeer waarschijnlijk tof zijn. Denk je alleen al in dat jij met je game-maatjes een team vormt van Iron Man, Captain America en de Hulk.

Cyberpunk 2077 (19 november)

Ik weet nog wel dat jaren geleden een teaser van Cyberpunk 2077 uitkwam en ik was direct onder de indruk. Een futuristische setting met agenten die op een mooie cyborg-dame met badass zwaarden uit haar onderarmen! Dat is bijna net zo tof als de robotdinosaurussen die Horizon Zero Dawn met zich mee bracht! De game is nu wel voor de tweede keer uitgesteld, maar als dat leid tot een perfect eindproduct, dan is dat helemaal niet zo erg!

Assassin’s Creed Valhalla (2020)

Het is al lang geen geheim dat ik een zwak voor Assassin’s Creed heb, en ook Valhalla gaat weer de nodige aandacht van mij krijgen. Als deze nieuwe AC ook maar een klein beetje lijkt op Odyssey dan ben ik al verkocht. Als voorproefje ben ik Vikings al gaan kijken en ik heb er zin in!

Marvel’s Iron Man VR (3 juli)

VR is gemaakt voor ervaringen zoals deze. Meer hoeft er niet over gezegd te worden, maar toch doe ik dat! Net als met Marvel’s Avengers is dit een droom voor iedere fan van alles wat met superhelden te maken heeft. Zeker in een VR setting waarin je zelf de ervaring hebt. Je speelt het niet, je beleeft het! (hoop ik van harte, maar we hoeven er niet lang meer op te wachten!)

Paper Mario: The Origami King (17 juli)

Bijna geen enkele lijst met geanticipeerde games is compleet zonder een Nintendo game die eraan zit te komen. Paper Mario was fantastisch, en The Origami King zal daar waarschijnlijk niet voor onder doen. Over een paar weken weten we het!

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 (4 september)

Het gebeurt niet zo vaak dat er een remake in een lijst met games waar we naar uitkijken staat, Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 is daar helemaal geen gekke uitzondering op. De originele games stammen uit 1999 en 2000 en hebben een onuitwisbare indruk op mij als gamer, muziekliefhebber en skateboarder (destijds en ik was apetrots als ik per ongeluk een ollie landde, maar ik vond mezelf een echte skateboarder!). Ik heb de games pas later gespeeld, maar toch ben ik er zeer blij mee dat ik ze weer kan gaan spelen op m’n huidige console!

Biomutant (2020)

We waren bijna vergeten dat deze game bestond, maar laatst hebben ze weer van zich laten horen/zien met nieuwe gameplay. Het ziet er precies zo uit als we allemaal hoopten en dat is hoog gemikt. In de game kan je je beestje zo maken zoals jij wil, en je zal tegen meerdere monsters moeten vechten. De vergelijking met Destiny en Breath of the Wild is meerdere malen gevallen..

Spider-Man: Miles Morales (2020)

Spider-Man: Miles Morales zal een toevoeging zijn op Marvel’s Spider-Man in de stijl en grote van Uncharted: The Lost Legacy. Dat is geen volledige game, maar groot genoeg om ons flink zoet te houden met de PlayStation 5. Een van de beste punten van Spider-Man was het slingeren, en alleen dat al is genoeg om mij zoet te houden!

Session (2020)

Session is zo’n game die flink onder de radar is gebleven, maar zeker niet minder tof! Het is een skateboard-game die voor nu nog alleen op PC zal uitkomen, maar het is een project van gamers die zelf groot fan van zowel Tony Hawk’s Pro Skater als Skate zijn. Zo’n passie-project levert vaak hele toffe games op!

