De 10 slechte game films

Het idee is meestal goed, maar de uitvoer is te vaak slecht; game verfilmingen. We hebben de 10 (volgens ons) slechtste verfilmingen voor je op een rijtje gezet. Dit zijn de 10 slechtste game verfilmingen, waarvan we sommige nog niet eens in de bioscoop hebben mogen verwelkomen, maar die zien er nu al verschrikkelijk uit.



Super Mario Bros.

Er is weinig goeds te zeggen voor de Super Mario Bros. film uit 1993. Zodanig weinig dat ik altijd heb geleerd dan maar mijn mond te houden. Jammer genoeg levert dat geen tekst op en moet ik er toch wat over zeggen. Puntje voor de inzet, maar geef Mario de volgende keer weer gewoon de stem uit de game, niet die van een Italiaanse New Yorker.

Tomb Raider

De Tomb Raider film uit 2001 is niet zo’n ongelooflijke aanfluiting als de Super Mario Bros. film, maar goed is anders. De film geeft je wel het idee van de game, dingen ontdekken en daarmee de wereld redden terwijl je in een veel te kort broekje rondhuppelt en slechteriken neerschiet, maar het mist toch iets. ik kan niet helemaal mijn vinger erop leggen, het zal wel de overdrevenheid zijn. In een game ben je dat toch eerder geneigd te vergeven, in een film is die ene gebeurtenis eens in de 5000 jaar stom toevallig morgen..



Mortal Kombat

Soms is een film zó slecht dat die stiekem weer leuk is om te kijken. Mortal Kombat is er zo eentje, compleet over de top, slecht geacteerd en elk cliché die niemand in Hollywood meer durft te noemen komen er om de haverklap langs. Dat met de cast uit de populaire fighting game, deze mag eigenlijk ook wel op een guilty pleasure lijstje..

Max Payne

Eerlijk is eerlijk, de Max Payne film is helemaal niet zo slecht. Toch staat die in deze lijst omdat de film niet in de buurt komt van de kracht van de game. Het is natuurlijk dat je het niet zelf kan doen. De toffe ‘bullet-time’ stukken in de games zijn fantastisch, in een film kan je het gevoel gewoon niet vastleggen. Jammer.

Sonic the Hedgehog

We hebben geen idee of Sonic the Hedgehog een slechte film gaat zijn en ondanks het, uhm, aparte design van het boegbeeld van Sega kan alles nog. De eerste beelden die ik zag van de Detective Pikachu film waren ook, uhm, bijzonder. Toch ben ik van mening veranderd na het zien van de trailers. Het zou zo maar kunnen dat hetzelfde gaat gebeuren met Sonic. Maar toch, voor nu ziet het er erg slecht uit. (edit: nadat de makers aardig wat commentaar over zich heen kregen hebben ze Sonic een make-over gegeven, en nu is die niet heel slecht)

Assassin’s Creed

Persoonlijk ben ik groot fan van Assassin’s Creed games en ik zat echt uit te kijken naar deze film. Ook hier weer is de film op zichzelf niet eens zo slecht, maar we kennen de games en daardoor valt de film zwaar tegen. Er zitten te veel fouten in, zoals de animus die ineens een gigantische mechanische slang is die aan je ruggengraat zit. Ook is het zo dat zo’n 70% van de film in het heden is. Erg jammer, want dit had zo maar een erg toffe film kunnen zijn. (edit: nieuwsgierig? Assassin’s Creed staat nu op Netflix, zo kan je zelf zien dat ‘ie stiekem helemaal niet zo slecht is, ik vond ‘m vorig jaar gewoon niet zo goed omdat ik er meer van verwachtte..)

Bloodrayne

Bloodrayne is er zo eentje die niet zo veel woorden nodig heeft. De film is een erg slechte verfilming van een PlayStation 2 game die niet eens zo goed was dat iedereen ‘m kent. De film is zo’n klassieke low-budget film die je alleen maar moet kijken als je dronken bent en zin hebt om te lachen om dingen die niet grappig bedoelt zijn.

Doom

Het lijkt wel of Hollywood niet wil begrijpen wat de essentie is van de game die ze verfilmen. In Doom gaat het om de overdreven ‘blood and gore’ en dat jij in je eentje hordes monsters doodt. In een film moet je daar een verhaal omheen maken, begrijpelijk, maar probeer dan wel de essentie van de film te behouden..

Far Cry

Ik weet dat ik in herhaling val, maar ook Far Cry is niet een goed idee om te verfilmen. De meest videogame-achtige videogame is dat omdat ze alle standaarden goed uitvoeren. De film (ik heb alleen de trailer gezien) ziet er niet slecht uit, maar de essentie van Far Cry is om te gamen. Lekker veel lol hebben met outposts overnemen, een oneindige reeks vijanden bevechten en uitgroeien tot een heuse held.

Double Dragon

Soms lijkt het erop dat alle films voor 2000 erg slecht zijn, toch zijn er erg goede films die met de tijd even goed blijven. Double Dragon is daar niet een voorbeeld van, die is in detijd alleen maar slechter geworden. De game zelf heeft de tand des tijds ook niet helemaal overleefd, maar niet zo erg als de film. Alleen al het acteerwerk..

Dit is alweer de tweede ‘ re-post’ in een relatief korte tijd. Wij zijn niet zo van het hergebruiken van content en willen altijd origineel blijven. Nu is het zo dat tijd een schaars begrip is geworden sinds de geboorte van mijn zoontje en om de zaterdagochtend niet leeg te laten, heb ik het nu zo opgelost. Origineel is deze op 9 maart 2019 live gegaan. Wil je meer (wel originele) lijstjes? Check dan degene over mondkapjes, licensed games en PS5 games!