De 10 personages met mondkapje

Sommige personages zijn al lang en breed voorbereid op onze huidige situatie. Afstand houden en een mondkapje op, precies zoals Rutte wil dat we dat nu allemaal doen. Dit zijn de 10 personage die al jaren een mondkapje dragen en dus goed zijn voorbereid!

Watch Dogs

Dit was de aanleiding van het lijstje. doordat het mondkapje in Nederland het straatbeeld zal gaan domineren en Aiden Pierce, de hoofdpersoon uit Watch Dogs, doet dat al jaren. Als je in stijl jouw mondkapje wil dragen dan hebben we goed nieuws, de special edition voor de PlayStation 3, met mondkapje en petje van Watch Dogs is nog te koop bij meerdere webwinkels.

Scorpion (Mortal Kombat)

Ed Boon (de grote man achter Mortal Kombat) heeft al weken de afbeelding hierboven als plaatje op Twitter. Toch zijn Scorpion, Reptile en Sub Zero al sinds het begin prima volgens de regels gekleed. Heel af en toe doet eentje er wel eens het kapje af, maar dat is dan voor een fatality..

Dishonored 2

Emily en Corvo dragen regelmatig netjes bescherming als zij missies moeten klaren. Helaas hebben ze er ook een handje van om af en toe ‘incognito’ zonder mondkapje rond te lopen, maar ze zijn in ieder geval voorbereid en mogen in Nederland gewoon met het ov mee!

The Division

In The Division kan je natuurlijk zelf je personage maken en daar zit meestal geen mondkapje bij. De game staat toch in deze lijst omdat de division-agents regelmatig met gasmasker en andere beschermende kleding rondlopen. In de game is er trouwens ook een gruwelijke virusuitbraak die vooral heel Amerika plat heeft gelegd..

Soldier 76 (Overwatch)

In Overwatch kan je natuurlijk verschillende skins op je hero plaatsen en zo heeft Jack Morrison aka Soldier 76 niet altijd zijn mondkapje op. Zijn default skin is degene met het mondkapje en zo is hij standaard goed en veilig bezig!

Spider-Man

Het voordeel van een vermomming als superheld is natuurlijk dat je gelijk ook een mondkapje hebt, behalve Batman dan.. Normaal nemen we superhelden niet mee in gamelijstjes, maar in dit geval hebben we het natuurlijk over Marvel’s Spider-Man voor de PS4.

Psycho (Borderlands)

Geen idee waar ze de maskers vandaan halen, noch waar ze voor dienen, maar alle psycho’s in de Borderlands-serie dragen een masker. Dat masker is voorzien van een ademstuk met filter en is dus goed geschikt te beveiliging. Deze vaak suïcidale slechteriken zijn in ieder geval beschermd tegen corona.

Ibuki (Street Fighter)

Ibuki is een redelijk nieuw personage in Street Fighter, pas sinds Street Fighter III uit 1997. Ibuki is een meisje die net als Sakura behoort tot de jongeren in Street Fighter. Belangrijker: ze draagt een mondkapje!

Hier kan ik wel meerder personages noemen, maar feitelijk is iedereen in de game die bandiet is goed bezig. Natuurlijk kennen we cowboys met een zakdoek voor de mond als bandieten uit die tijd. Echt veilig tegen corona is het niet, maar technisch gezien is het wel een mondkapje..

Bloodhound (Apex Legends)

Nee, inderdaad, Bloodhound draagt geen mondkapje, maar volledig beschermende kleding. Zo heeft hij/zij (de lore laat Bloodhound onpartijdig of non-binary) een gasmasker en een geïmproviseerde hazmat suit. Er is dan wel geen mondkapje aanwezig, maar heel veel veiliger kan je je niet maken.