De 10 meest epische game soundtracks

Naar mijn mening kan een game klassieker niet zonder een memorabele soundtrack. Wat ooit begon met simpele 8-bit deuntjes is uitgegroeid naar het gebruik van volledige symfonische orkesten. ‘Hoe epischer, hoe beter’ lijkt de leus. Daarnaast kiezen game ontwikkelaars tegenwoordig ook vaker uit bestaande muziek die simpelweg goed past bij het thema van hun spel. Kortom, het leek mij als gamerecencent hoogtijd om mijn persoonlijke top tien in willekeurige volgorde aan jullie te presenteren.

Final Fantasy VII (Original en Remake)

Ik ken weinig games die zoveel iconische tracks hebben als die van Final Fantasy VII. Van de openings track wanneer je uitzoomt over de stad van Midgar en Aeriths lied tot de geweldige eindbaas muziek – “Estuans interius, ira vehementi, Sephiroth, Sephiroth”, van Sephiroth. Wat deze game en mijn favoriete film serie “Star Wars” gemeen hebben is dat zonder de geniale muziek ze naar mijn idee nooit zo populair zouden zijn geworden. Sommige deuntjes zijn zelfs op het irritante af (vooral voor buitenstaanders/mijn partner) zoals de “Chocobo” of de “Golden Saucer” tune. De laatste doet mij altijd denken aan het Carnaval Festival nummer van de Efteling. Als je hem eenmaal hoort zit die de rest van de dag in je hoofd. Desalniettemin zijn deze onvergetelijk en charmant op hun eigen manier.

Red Dead Redemption 2

Het is moeilijk om te kiezen tussen de muziek van Red Dead Redemption 2 of van zijn voorganger. Ondanks dat het nummer dat begint te spelen zodra je Mexico binnen rijdt in het eerste deel voor vele een belangrijk emotioneel moment was, vind ik dat ze dit nog mooier doen in RDR2. Er is namelijk een moment in RDR2 (wat ik niet ga spoilen) waar zodra het nummer “Crash of Worlds” begint te spelen weinig spelers het zullen drooghouden. Dat nummer en de toepasselijke country song “Cruel World” gezongen door Willy Nelson zijn echt pareltjes in mijn optiek.

Death stranding

Terwijl Sam Bridges door het desolate IJslandse landschap van Death stranding trekt komen geregeld alternatieve indie songs voorbij van onder andere de band Low Roar. Hideo Kojima heeft deze Amerikaans/IJslandsche artiest zo’n beetje van de ondergang gered door zijn muziek te gebruiken in het spel en sindsdien is de band duizenden fans rijker. Maar de kroon gaat wat mij betreft naar het nummer “BB’s Theme” dat tegen het einde van de game speelt. Dit nummer is eigenlijk een theatrale uitvoering van een slaapliedje dat door een van de hoofdpersonen wordt gezongen. Na het spel uitgespeeld te hebben heb ik meteen de soundtrack gedownload op Spotify. Elke keer als ik de nummers hoor wordt ik terug getransporteerd naar die wereld en wat het bij mij losmaakte. Dat is de kracht van een sterke soundtrack.

Halo 2

De muziek van Halo is sinds het ontstaan van de reeks alleen maar geëvolueerd, maar de bekende titel track met gregoriaanse zang werdt in deel 1 al geïntroduceerd. Echter werd deze pas in Halo 2 geperfectioneerd door de toevoeging van een elektrische gitaar gespeeld door niemand minder dan Steve Vai. Het gregoriaanse zang gaat dan perfect over in een stel gitaar riffs waardoor je gelijk zin krijgt om buitenaardse konten te gaan schoppen.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Er zijn van die spellen waar de muziek zo in een Hollywood film had gekund. De muziek van Harry Gregson-Williams die hij componeerde voor de Metal Gear Solid reeks past hier naadloos bij. Ik geloof dat veel filmstudio’s jaloers zijn dat deze tracks deel uitmaken van een videospel in plaats van een actie-film. Ze zouden deze game moeten verfilmen al is het alleen zodat meer mensen kunnen genieten van deze epische heldensymfonie.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Het was een moeilijke keuze om Breath of the wild of Ocarina of Time in de lijst te stoppen, maar aan het einde van de dag overwon de nostalgie bij mij. Daarnaast maakt Ocarina of Time ook gebruik van een in-game instrument (een ocarina) en zijn de deuntjes die je hiermee speelt bijna net zo iconisch als de rest van de soundtrack. Dit is de laatste Zelda game die door de gerenommeerde componist Koji Kondo (ook bekend van Super Mario) is voorzien van prachtige muziek.

PaRappa the rapper

Dit muzikale ritme spel was toen het uitkwam een van de weinige in zijn genre. Nog vóór spellen als Guitar Hero een vanzelfsprekendheid waren, was deze game een voorbode op wat komen zou. Elke rapsong was vrolijk, origineel en een tikkeltje excentriek. Ondanks dat ik de game al jaren niet gespeeld heb zitten de teksten en tunes nog keihard vastgeroest in mijn bewustzijn.”Kick! Punch! It’s all in the mind, If you wanna test me, I’m sure you’ll find, The things I’ll teach ya, is sure to beat ya, But nevertheless you’ll get a lesson from teacher, Now: Kick – Punch – Chop – Block!

Silent Hill 2

Wat de Silent Hill serie in ieder geval beter doet dan Resident Evil is herkenbare eigenzinnige muziek produceren. In het tweede deel van de survival-horror reeks, zit muziek dat tegelijkertijd Twin Peaks-achtig is als dubstep. De componist Akira Yamaoka weet als geen ander de weemoedige, griezelige en vaak melancholische sfeer te vertalen in een ijzingwekkende soundtrack.

God of War

Alle God of War delen hebben geweldige muziek, maar het laatste deel wist ook zelfs op dat gebied zijn voorgangers te overtreffen. De zeer populaire componist Bear McCreary heeft oude exotische instrumenten zoals de hurdy gurdy/draailier gebruikt om de Noorse etherische sfeer van het spel extra te kunnen benadrukken. Daarnaast zijn er ook stukjes van de vorige delen gebruikt om een gevoel van herkenbaarheid op te roepen bij fans van de serie.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Voor zover muziek episch kan klinken kunnen er maar weinig spellen (of andere media) tippen aan de DragonBorn theme van het vijfde deel van de Elder Scrolls reeks. Het nummer over de “Dovahkiin” zou zo in de barbaarse Viking top 100 kunnen. De rest van de muziek is over het algemeen wat rustiger en atmosferischer, maar dat past ook wel bij de dramatische natuurrijke omgeving van het spel. Een goede spelontwikkelaar weet wanneer het nodig is om zijn muziek meer of minder aanwezig te maken en Skyrim is hier een uitstekend voorbeeld van.

