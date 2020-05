Er is altijd wel een nieuwe game waar je niet op kan wachten en sommige zorgen er zelfs voor dat je je gaat ‘voorbereiden’. Wij hebben eens goed naar onszelf gekeken en hebben 10 manieren gevonden waarop we onszelf hebben betrapt. Dit zijn de 10 manieren om je voor te bereiden op een nieuwe game, of in ieder geval de manieren waarop wij dat doen.

De trailers kijken

Natuurlijk begint het allemaal met de trailers dertig keer kijken, net zo lang tot je alle details uit de trailer hebt gehaald. De gameplay trailer geeft vaak ook net even iets meer weg dan de ontwikkelaar van te voren vermoede, zoals bijvoorbeeld het krimpen van de ballen van je paard in Red Dead Redemption 2..

Eerdere games spelen

Man man man, de oude Tony Hawk games blijven fantastisch! Naar aanleiding van de aankondiging van de remake van Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 heb ik mijn Xbox 360 weer aangesloten en ben ik weer aan Tony Hawk’s American Wasteland begonnen. Wat blijft dat een fantastische game zeg!

Een vrije dagen/dagen nemen

In deze tijd is het niet helemaal meer zeker of de gewenste game ook echt uitkomt op de datum waarop die gepland is, maar als je een paar weken van te voren je verlofdagen in zal plannen, dan zit je redelijk veilig. Zo kan je nu alvast je kalender voor het laatste weekend van deze maand vrijmaken voor de release van The Last of Us Part II. Het helpt wel mee dat deze game op een vrijdag uitkomt..

Een serie kijken

Heel veel games hebben wel een serie die iets weg hebben van een serie en zo kan je je alvast op de wereld van de aankomende game voorbereiden. Zelf ben ik nu Vikings aan het kijken in voorbereiding op Assassin’s Creed Valhalla. De veldslagen, de sfeer en toffe gevechten met bijlen, zwaarden en alles waar je je vijanden mee te lijf kan gaan zijn tof en zorgen er alleen maar voor dat ik nog minder goed kan wachten op de game zelf..

Alle geruchten najagen

We willen allemaal een nieuwe Batman game, maar tot nu hebben we een paar teasers gehad, en een hele hoop geruchten. Bij gebrek aan een echte aankondiging of heus nieuws, is het soms heerlijk om de geruchten na te jagen. Ook bij Super Smash Bros. Ultimate was het heerlijk om de geruchten bij te houden. Welke nieuwe vechten zal het worden..

Prijs vergelijken

Als je een game tijdens de release wil hebben en je hebt een budget, dan is het geen slecht idee om eens goed rond te kijken naar de beste prijs of de beste deal. Sommige winkels geven je een extra DLC, sommige een steelcase en soms krijg je een leuke korting bij de webshop van de uitgever zelf. Ook willen de prijzen nog wel eens flink variëren, soms zit er wel tussen de 10 en 20 euro verschil tussen verschillende aanbieders,

De collectors edition bestuderen

Als je dan toch de prijzen aan het bestuderen bent, blijf dan ook even hangen bij de collectors edition. Die zijn soms erg tof met een aantal collectable items, een exclusieve DLC en vaak ook iets van een beeldje. Nu ben ik zelf niet zo van beeldjes, maar zoals bijvoorbeeld bij de collectors edition van Ghost of Tsushima zit een directors commentary die dan weer wel bijzonder interessant is.

De uitgevers en ontwikkelaars volgen

Waarschijnlijk doe je dat al lang, maar het volgen van jouw favoriete uitgever en of ontwikkelaar houdt je het snelste op de hoogste van alle ontwikkelingen. Ook zijn er altijd wel een paar ontwikkelaars bij die zich niet altijd gedragen op socials. Zo weet de grote man achter Borderlands, Randy Pitchford, zich keer op keer op uhm.. merkwaardige manieren in het nieuws te werken.

Wachten

Ja, niet altijd even leuk, maar voor alle games die nog niet uit zijn, moet je wachten.

De pre-order plaatsen

Als je alles hebt bekeken, bestudeerd en hebt vergeleken dan weet je precies welke editie je wil hebben, waar die het voordeligst is en nu kan je gerust de pre-order plaatsen. Of natuurlijk nog wat langer wachten en de game een stuk later in de aanbieding kopen.