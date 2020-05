De 10 games die we graag terugzien als een remake of remaster

We hebben ook games meegenomen die al opnieuw zullen uitkomen in een nieuw remake jasje. We hebben eens goed teruggekeken naar games waar we iets mee hebben en die het nu weer goed zouden doen. Dit zijn de 10 games die we graag terug zouden zien als remake of remaster!

Tony Hawk’s Pro Skater 3

Ik hoor je al denken; “Ja joh, ze hebben net 1 en 2 aangekondigd en zij motten weer 3 hebben..!”. Klopt, 1 en 2 zijn tof, regelrechte klassiekers en die remake of remaster ga ik ook echt wel weer ga spelen, maar 3 was die ene waarin de ‘revert’ werd geïntroduceerd waardoor de combo’s echt belachelijke proporties aan gingen nemen. Daarnaast is de soudntrack ook misschien wel de beste.. Hopelijk wordt 3 als DLC aangeboden in de game die later dit jaar nog uitkomt..

Star Wars Episode One Racer

Deze zou ten tijden van schrijven al uit zijn, wil het niet dat die is uitgesteld tot nader order. De dag voordat de game uit zou komen (12 mei) heeft de uitgever een tweet de wereld in geslingerd die meldde dat vanwege de corona-thuiswerk-situatie de nodige problemen heeft opgeleverd en dat ze zsm iets van zich laten horen. We merken het wel als het zo ver is.

Goldeneye 007

Waarschijnlijk is het heel lastig om een dertiger te vinden die niet vroeger met vrienden de multiplayer van Goldeneye heeft gespeeld. Ik denk het grootste probleem wat een remastered/remake tegenhoud het gedoe om alle licenties te regelen is. Eerlijk gezegd weet ik ook niet of een remake wel zou werken, het leuke was natuurlijk dat je op elkaars scherm kon kijken!

The Simpsons Hit ’n Run

Zo naar dit lijstje kijkend zie ik veel licensed games, maar die hebben ons destijds ook flink goed beziggehouden! De game waarin je met de wagen van Homer vrolijk alle regels mag breken in het plaatsje Springfield is er eentje waar wij wel eens aan de slag mee willen in HD als remake of remaster.

Destruction Derby 2

Een game waarin je in een auto vooral zoveel mogelijk andere auto’s moet aanrijden, net zo lang tot er eentje overblijft. Die hebben we vaker gezien zoals bijvoorbeeld Wreckfest, maar Destruction Derby 2 is die ene waar bijna iedereen die ‘m heeft gespeeld met een warm gevoel naar terugkijkt. Als ze die kunnen oppoetsen naar de huidige maatstaven dan is het een game die weer hoge ogen zal gooien.

SSX

Een wintersportgame die je de vrijheid van Tony Hawk’s Pro Skater geeft zien we niet zo vaak meer. De laatste echt goede wintersport game was in mijn ogen Steep, maar die is te realistisch vergeleken met SSX. Misschien is een mooie combinatie tussen die twee een leuke remaster! Dan het uiterlijk van Steep en de gameplay van SSX..

Super Mario Galaxy

Het enige wat aan Super Mario Galaxy gedaan moet worden, is het opnieuw uitbrengen zodat we ‘m op de Switch kunnen spelen. Het zou zo maar kunnen dat die dit jaar nog zal uitkomen in het kader van het Mario jubileum, maar zeker weten we het niet. Het zou wel tof zijn!

The Legend of Zelda

Wacht, voordat je me beschuldigt van heiligschennis, lees eerst de rest van dit stukje! Wat nou als de originele Zelda dezelfde behandeling krijgt als Link’s Awakening? Wat nou als een team met alle liefde van de wereld, een van de beste games ooit gemaakt in een nieuw, mooi nieuw remake of remaster jasje steekt. Een game die je het gevoel geeft dat je dé nieuwe Zelda speelt, maar dat is dan stiekem de allereerste.. Zo slecht klinkt dat niet toch?

Demon Souls

De geruchtenmolen galmt aan alle kanten dat Demon Souls Remake in de maak, het zou zelfs zo zijn dat Bluepoint ermee bezig is.. Het is en blijft een gerucht die wel heel mooi zou zijn als die waar is. Demon Souls is de game die veel gamers hebben gemist, zelfs degene die fan zijn van Bloodborne, Dark Souls en Sekiro. Het is degene die het hele souls-like genre is begonnen

Metal Gear Solid

Ook dit is een klassieker van de bovenste plank, maar het is zo’n game die best wel weer eens op een nieuw platform in een prachtige gepolijste versie mag verschijnen. Ook dit is weer zo’n game die iedereen kent, maar ik vraag me af hoeveel ‘m daadwerkelijk gespeeld hebben. Tijd voor een remake!

