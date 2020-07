We zijn net over de helft van het jaar en dus is het tijd om zowel vooruit als terug te kijken. Deze week kijken we naar de tofste games die dit jaar zijn uitgekomen. Dit zijn de 10 Game of the Year kandidaten, tot nu toe.

Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing is een geval van de juiste game en de juiste tijd. Doordat een groot deel van de wereld in quarantaine zat, zocht iedereen iets om te doen, om tijd te doden. Nintendo had natuurlijk nooit kunnen dromen dat die tijd precies de release datum van hun ‘time-waster’ was. Ondertussen is de game zelf natuurlijk ook nog eens heele rg leuk, dat helpt ook mee..

Een verhaal die je bij de kladden grijpt en je bij blijft. Dat, en een fantastisch mooie wereld, een toffe protagoniste en gameplay die precies zo reageert als je hoopt. De game is een zeer sterke kandidaat voor Game of the Year, nu al!

Droom jij ook wel eens van het zijn van een ontwikkelaar? Dreams laat je dat gewoon zijn. Het is een game, maar net zo goed een toolset en een platform om je creaties of zelf hele games te publiceren. Het maken is zodanig soepel dat iedereen wel iets kan maken als je de tijd en het geduld ervoor hebt.

Darksiders Genesis

De vierde Darksiders heeft het over een hele andere boeg gegooid, niet meer de Zelda stijl van ontdekken en brute combat, maar in de stijl van Diablo III. Van tevoren was ik erg sceptisch, maar het is verrassend goed gelukt! Of het de eindlijst van dit jaar haalt betwijfel ik, maar het is een toffe game die het uitproberen waard is!

Nioh 2

De eerste Nioh was mijn absolute Game of the Year zelf naast knallers als Horizon Zero Dawn en Breath of the Wild. Ik hoopte van harte dat Nioh 2 daar aan kon tippen, maar dat doet het niet genoeg om het nu al tot GotY uit te roepen. Grotendeels is het erg tof, maar er is 1 groot element in de game dat mij tegenstaat, demonform. Je kan (en moet) af en toe in een demoon veranderen om sommige stukken te halen. Had niet gehoeven van mij, de looting soulslike formule was voor mij al genoeg.

Half-Life: Alyx

Na jaren vol ongeduldig wachten is er eindelijk een nieuwe Half-Life game! Eentje die ik waarschijnlijk nooit zal spelen. Het is een VR game die exclusief voor de index, de VR bril van Valve die een zeer enthousiast prijskaartje heeft. En als je die eenmaal hebt aangeschaft, is het nog maar hopen dat je pc het aankan. Toch, als ik de verhalen mag geloven van het kleine clubje gamers dat wel de hardware heeft om de game te spelen, is het een erg toffe VR game..

Resident Evil 3

Resident Evil 3 is net als deel 2 vanaf de grond af opnieuw gemaakt. Hij is niet zo goed als Resident Evil 2, maar zeker ook niet slecht! De game geeft je een zeer toffe game die we natuulijk nog lang niet vergeten waren, maar die wel bijna onspeelbaar was geworden. Nu kunnen we ‘m vrolijk opnieuw beleven!

Final Fantasy VII Remake

Over remakes gesproken, Final Fantasy VII Remake is er eentje die het origineel zo erg heeft opgepoetst dat je het fantastische origineel bijna niet meer herkent, bijna. Echte fans herkennen de situaties en personages die je tegenkomt. Zoals iemand (sorry, weet echt niet meer wie) op internet zei; het is de game die we allemaal in ons hoofd hadden toen we ruim 20 jaar geleden het origineel speelden.

Golf With Your Friends

Soms is een stom klein co-op spelletje genoeg om op een lijst terecht te komen. Mede door corona zijn een hoop games uitgesteld en is er dus ruimte voor gekke kleine spelletjes. Golf With Your Friends is er zo eentje. Het is minigolf, en is het leukste om tegen elkaar te spelen. Online of op de bank, dat maakt niet uit, het is gewoon leuk. En deze zijn we natuurlijk al lang vergeten als we aan het einde van het jaar de rekening opmaken..

Star Wars Episode I: Racer

Ik weet dat dit matige racespelletje helemaal niet goed is. Sterker nog, de remaster ziet eruit alsof je het origineel op een breedbeeld speelt. Het is pure nostalgie.Star Wars Episode 1: Racer is de podracing game die tegelijk met de film uitkwam. Als je het origineel niet kent of goed vindt, dan is dit er eentje om links te laten liggen, maar voor mij en vele anderen die de tracks nog steeds kunnen dromen, is het een erg leuk grapje tussendoor!

Van sommige lijkt het alweer 2 jaar geleden dat die uitkwamen, maar dat komt natuurlijk doordat het zo’n bewogen jaar is. Maar goed, wat is jouw Game of the Year tot nu toe? Als die er niet tussen staat zet ‘m dan hieronder. Ik ben benieuwd! Wil je meer lijstjes? Check dan de 10 tofste games die dit jaar nog uitkomen, de 10 personages met mondkapje en de 10 manieren om je voor te bereiden op een nieuwe game.

