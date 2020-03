Nioh 2 is net uit en wij zijn verkocht. Weer een super-uitdagende game waar we onze tanden in kunnen zetten! Dat heeft ons aan het denken gezet, en dit is het resultaat. Dit zijn de 10 beste uitdagende games, tenminste, de 10 games die wij heel erg uitdagend vinden!

Nioh 2

De opvolger van een van de meest uitdagende games van de afgelopen paar jaar liegt er ook niet om! Nioh 2 is net zo uitdagend als de eerste. Je aanvallen moeten in precisie getimed worden, anders zal elke willekeurige tegenstander je in de pan hakken. Succes!

Sekiro: Shadows Die Twice

Yup, daar is die weer. Sekiro vraagt je om alles wat je weet van uitdagende games weer compleet te vergeten, en het vanaf de grond af opnieuw leren. Nu met vooral oog voor de parry en verdediging zal je een verschrikkelijk moeilijke reeks vijanden moeten verslaan en zo het oude Japan moeten bevrijden van een reeks slechteriken.

The Witness

In The Witness is er geen combat, geen moeilijke eindbazen die je eerst tachtig keer moet proberen voordat je een idee hebt hoe je te werk moet gaan. In deze game is de uitdaging een simpel ogende puzzel. Deze beginnen makkelijk, worden lastiger en uiteindelijk zijn ze zodanig uitdagend dat je daadwerkelijk hard moet nadenken. Je zal jezelf ongelooflijk slim voelen als je ‘m kan uitspelen!

Bloodborne

Oké, weer terug naar de tergende combat. Bloodborne is niet zo maar eentje die in al dit soort lijstjes moet, het is een van de beste games aller tijden! Wederom is elke random vijand eentje die jou zonder enige moeite kan doden. De wereld is nog steeds ingenieus en je zou ‘m echt eens moeten spelen als je dat nog niet hebt gedaan!

Celeste

Celeste is een sidescroller van de oude stempel. De game laat je door de meest uitdagende levels manoeuvreren en onderweg een extra uitdaging bieden, namelijk aardbeien verzamelen. Deze krengen zitten op de meest onmogelijke plaatsen verstopt en zullen zeker voor een stukje frustratie zorgen.

Monster Hunter World

Wat? Jij vindt Monster Hunter World niet uitdagend? Probeer eens de Bohemoth neer te halen zonder dood te gaan. Niet alleen dat monster, maar eigenlijk alle legendarische monsters op hard zijn erg moeilijk, maar des te mooier is de overwinning als je deze uiteindelijk verslaat.

The Binding of Isaac

Ik ben zo’n speler die nooit verder is gekomen dan een paar levels, waar ik steeds een vijand tegen ben gekomen die mij zonder enige moeite beroofd van m’n playthrough. Soms was het een monster, soms een willekeurige tegenstander, maar altijd iets dat mij gemakkelijk versloeg. Kan jij het beter?

Dark Souls III

Okay, nog 1 souls-like game, namelijk Dark Souls III. Dark Souls is natuurlijk de game-reeks waar de term vandaan komt, maar de derde is er eentje om je vingers in topconditie te houden! De game vraagt alles van je, van handigheid tot expertise in combat tot slimmigheden en verstandig omgaan met je resources. Kortom, een geweldige uitdaging!

Doom (2016)

Shooters kunnen best wel moeilijk zijn, maar Doom (2016) is wel heel erg moeilijk, of eigenlijk; uitdagend! De grootst mogelijke hordes vijanden zullen het je elk mogelijk moment in de game moeilijk maken. Je zal op je hoede moeten blijven om ook maar door de openingslevels heen te komen.

Dreams

Dreams is de creators game van Media Molecule, waarin je elke game kan maken die je kan bedenken. Het uitdagende zit ‘m in het daadwerkelijk maken. Wil je eens weten hoe het is om gamedeveloper te zijn? Ga er dan eens mee aan de slag, en leer hoe uitdagend het is.. Oftewel, een echt uitdagende game!

