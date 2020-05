De 10 best verstopte in-game geheimen (re-post)

Bijna elke game heeft tegenwoordig wel een easter-egg of een verstopt level. De een is nog beter verstopt dan de ander. Dit zijn de 10 tofste geheimen, die erg goed verstopt zitten.

Destiny (outbreak prime)

Destiny zit voll met geheimen en geheimen waar spelers graag achter willen komen, maar niemand weet of het bestaat. De zesde kist in the Vault of Glass, om maar iets te noemen. De mooiste is en blijft de Outbreak Prime, een exotic wapen waarvoor je in een raid diverse, goed verstopte schermen moet vinden en aanzetten. Vervolgens is er aan het eind van de raid een gangetje waar de lasers zijn verdwenen en daar is een kist met een quest. Een lange en uitgebreide quest. Aan het eind van die quest krijg je eindelijk je wapen.

PayDay (secret vault)

De inmiddels wat verouderde co-op shooter PayDay gaf in trailers, teasers en verborgen bestanden in je gamefolder subtiele hints voor een groot geheim. Als je aan alle criteria voldeed met je hele team in de eerste missie, ontgrendelde je een verborgen deur naar de secret vault. Deze deur moest je 7200 seconden (oftewel 2 uur!) verdedigen tegen politie en Special Forces. Als je die met een sterk en geduldig team wist te voltooien, ging uiteindelijk de grote kluisdeur voor je open. Daar vond je extra goudstaven en alleen hier te verkrijgen maskers. Ook zat daar een waarderingsboodschap van de ontwikkelaars dat je dit geheim en deze uitdaging hebt volbracht. Als jullie tijdens dit allemaal in leven wist te houden en te ontsnappen, dan was je missie volbracht. Een ervaring om nooit meer te vergeten.

Metal Gear Solid (achter op het doosje)

In het stealth-definerende meesterwerk van Hideo Kojima uit 1998 zit een geheim die in het volle zicht verborgen is. Dit was in de tijd dat je niet alles even snel kon opzoeken op internet, want internet was er nog niet. Je krijgt in de game de opdracht om contact op te nemen met Meryl, het charmante nichtje van Colonel Campbell. Alleen kan niemand je vertellen wat haar codec frequentie is. Je krijgt alleen de hint dat het achter op een CD hoes staat. Om een lang verhaal kort te houden, het stond dus op een screenshot achter op het game doosje. Maar dat je uit je game moest stappen en op je fysieke hoesje moest kijken was ongekend en baanbrekend.

Assassin’s Creed Origins (sprinkhanen)

Dit is misschien het minst geheime geheim in de lijst. Toch is het een flinke opdracht de sprinkhanen op te roepen, die je ook nog eens een trophy/achievement oplevert. Het is de bedoeling dat je door de woestijn gaat lopen, net zo lang tot je fata morgana’s gaat zien. Deze luchtspiegelingen komen dan af en toe voor en de (voor mij) 10de of 15de spiegeling waren de sprinkhanen. Ze zijn niet moeilijk te vinden, maar ik heb toch bijna een uur door de woestijn gelopen voor die stomme beestjes.

Bloodborne (verborgen vijand)

Bloodborne kwam niet al te lang geleden weer in het nieuws omdat iemand een verborgen vijand had gevonden waarvan was aangenomen dat die uit de game was gehaald. In een promo filmpje van een half jaar voordat de game uitkwam, was de ‘vlammende reus’ te zien, maar omdat niemand er ooit iets van heeft laten zien dacht men dat deze reus niet bestond. Eind vorig jaar, drie jaar nadat die voor het eerst verscheen, is er eindelijk iemand geweest die ‘m heeft gevonden. Nu is de reus gemakkelijk te vinden, gewoon een glyph dungeon openen met de glyph pa6ssc6u en je komt ‘m ergens in de kerker tegen. Toch is de vlammende reus heel lang een goed bewaard geheim gebleven.

Borderlands: the Pre Sequel (Super Mario Level)

Normaal gesproken probeer je niet op een platform te blijven staan als je weet dat die je tegen het plafond plet. In Borderlands: the Pre Sequel is dat precies wat je moet doen om in een geheime easter egg te komen. Als je dus op het juiste platform blijft staan kom je ineens in een Super Mario level. Het is een 3D level met de iconische loodgieter pijpen en de alom bekende blokjes die je in de Mario games al springend kapot kan maken en er zo muntjes uit halen. In Borderlands kan je eigenlijk niets in dit Super Mario level, maar het is wel een leuk geheimpje in de game, waar je voor de verandering een keer niet een reeks bijzondere dingen voor hoeft te doen.

Prince of Persia Sands of Time (original game)

Op ongeveer een derde in de game krijg je een zwaard. Als je daarna doorgaat en een muur breekt met het zwaard, zegt je personage “It’s said they built this palace on the ruins of another.” Als je daar dan een onbreekbare muur vindt, moet je die vaker slaan en dan breekt die toch. Daar krijg je dan een bericht die meldt dat je Prince of Persia vrijgespeeld hebt. Dan moet je de switch die daar zit een paar keer draaien, totdat die naar een nieuwe kamer wijst. Daar zit dan weer een poort die je naar de originele game leidt. Althans, alleen een 3D remake van het eerste level. Je kan ook de standaard Konami cheatcode in het startscherm gebruiken, maar dat is wel te makkelijk natuurlijk..

GTA V (UFO’s)

De UFO’s in GTA V zijn allang geen geheim meer, maar dat is alleen maar omdat de game zo ongelooflijk veel gespeeld is. Wie bedenkt het zich nou om de zee af te speuren naar rariteiten die ergens op de bodem verstopt liggen? Toch zijn alle 4 de UFO’s in GTA V gevonden en nog best snel ook. De eerste drie UFO’s zijn dan ook relatief eenvoudig te vinden, maar de vierde ligt op de bodem van de zee. Voor het geval je deze op wil zoeken; Ga naar de noordkust van San Andreas, naar Procopio Beach. Vanaf daar ga je het water in en daar zou die ergens moeten liggen.

Black Ops 2 (Nuketown 2025)

Nuketown is een van de populairste multiplayer-maps in Call of Duty en er zit zowaar ook een paar geheimen in verstopt. De leukste is wel in Black Ops 2, waar je in een multiplayer match de hoofden van alle mannequins eraf moet schieten binnen 90 seconden. Als je dat doet komt er in het midden van het level, op het scherm dat daar staat, een mogelijkheid om oude Activision arcade spellen zoals Pitfall te spelen. In Black Ops 3 komen de mannequins tot leven als je alle hoofden er binnen 2 minuten af schiet. Als je alle armen eraf schiet komen ze alleen achter je aan als je ze niet ziet, waardoor er altijd eentje achter je loopt.

Diablo III (Not the Cow Level)

In tussenstukjes tijdens het laadscherm staat de tekst “There is no such thing as a Cow Level.” Toch bestaat die wel degelijk, in eerste instantie was het een tijdelijk event. Dit event was vooral als grapje bedoeld, omdat in Diablo II heel sporadisch een Cow Level langskwam en er geruchten gingen dat er ook eentje in Diablo III zou zitten. Niemand heeft het kunnen bewijzen dat die ooit in een Cow Level in het derde deel heeft gezeten, tot het event. Later heeft Blizzard het ‘Not the Cow Level’ helemaal beschikbaar gemaakt. Om in het level te komen moet je Kanai’s Cube gebruiken en een Bovine Bardiche er in stoppen. Daarmee komt er een optie die aangegeven staat met vraagtekens en zal je wapen vernietigen, maar wel de poort naar Not the Cow Level openen.

