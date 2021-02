De 10 tips die je wellicht verder helpen in Warzone

Call of Duty Warzone is nu al bijna een jaar uit, maar nog steeds melden nieuwe spelers zich aan om de strijd aan te gaan in de Battle Royale. Kom je er niet helemaal uit? Misschien helpen deze 10 tips je een stuk verder! Deze tips zijn overigens wel voor het grootste gedeelte geschreven voor in solo’s, maar werken in teamverband ook prima!

Speel plunder!

Veel spelers van Warzone vinden Plunder een slap aftreksel, maar je kunt er wel een hoop leren. Denk hierbij aan het finetunen van je wapens. Je hebt immers toch onbeperkt levens, dus als je doodgaat, spring je zo weer het gevecht in. Daarnaast kun je alle wapens ‘on the fly’ aanpassen en uitproberen met andere attachments.

Tot slot is deze modus de ideale manier om je wapens te levelen. Dit kun je het beste met een paar vrienden doen. Op deze manier kun je namelijk sneller wapen xp verdienen door Recon en Supply contracts te voltooien. Het handigste is om degene die de Supply contracts op zich nemen in een helikopter te zetten, zodat ze zo snel mogelijk van a naar b kunnen.

Mocht je het liever alleen doen, is dat ook mogelijk, maar het zal dan niet zo snel gaan. Je kunt echter ook gewoon door vijanden neer te knallen wapen xp verdienen, dus de opties in Plunder zijn eigenlijk eindeloos.

Waar spring je?

Het begin van de game is natuurlijk altijd spannend want hoeveel andere droppen op dezelfde plek als jij doet? Je zult na enige tijd merken dat veel plekken altijd druk bezocht worden en te veel risico met zich mee kunnen nemen. Standaard zijn dat de eerste de beste plek met een ‘scavenger missie’ en plekken als de Superstore, Hospital en Military Base. Als je de confrontatie niet meteen aan wilt gaan, kun je het beste zo laat mogelijk springen en niet meteen recht op de ‘cirkel’ afgaan.

Dit blijft natuurlijk altijd gissen, want het gebeurt mij ook (helaas nog best vaak) dat ik ergens terecht kom waar drie/ vier andere vijanden ook even rustig dachten te kunnen looten. Persoonlijk vind ik Boneyard een goede plek (vanwege de loot), maar ook Train Station is vaak een veilige plek om eerst even wat goede wapens te vinden. Opvallend genoeg heb ik een aantal keer een win gehaald door op een plek te landen waar ik normaal gesproken niet zo snel zou landen, maar dat kan natuurlijk ook gewoon een kwestie van skill geluk zijn.

Looten of missie’s?

Persoonlijk ga ik altijd in het begin van een match op zoek naar een scav missie. Deze leveren je namelijk altijd goed geld en een armor satchel op, maar de kans is ook aanwezig dat je er een gasmasker en/ of een self revive onderweg vindt. Het mooie van deze missies is dat je genoeg tijd ervoor hebt om te voltooien, dus kijk ook goed om je heen voor andere loot, maar vooral vijanden.

Mocht het geval zijn dat je een scav missie niet in de buurt is/ voor je neus wordt weggeplukt, kun je er ook voor kiezen om gewoon te looten tot je genoeg geld hebt voor je loadout. Zorg echter wel constant voor dat je wapens van de grond pakt waar je in ieder geval iets durft. Als je echt snel wilt cashen, kun je natuurlijk ook meteen voor een Bounty missie gaan, maar houd rekening met het feit dat je voornamelijk in het begin van de game vaak zichtbaar bent op de mini-radar, aangezien de meeste wapens die ‘op de grond liggen’ geen geluidsdemper bevatten.

Je favoriete wapens kiezen

Het klinkt heel makkelijk, maar je kunt uren zoet zijn met het zoeken naar wat jouw favoriete wapencombinatie is. Houdt je meer van een sniper? Of ben je meer van de ‘close combat’? Houd daar dan ook rekening mee met hoe je jouw loadouts samenstelt!

Hierbij kun je ook nog altijd de ‘hulp’ inschakelen van streamers die vaak de ‘beste’ loadouts samenstellen en ook gewoon weten welke wapens er op dat moment ‘sterker’ zijn of welke attachments je beter kunt gebruiken. Echter raad ik je ook aan om zelf wat te tweaken, want als jij je fijn voelt met een bepaald soort wapen zal je ook zelfverzekerder spelen.

Zorg overigens voor dat je in ieder geval een ghost klasse heb, want naarmate de strijd vordert, wil je voorkomen dat je op de heartbeat sensors van je vijanden terecht komt. En houd ook rekening mee dat je bij je andere klasse gebruik maakt van twee verschillende type wapens, zodat je nagenoeg altijd in ieder geval in een van de twee wapens nog munitie hebt zitten.

Agressief of juist stille moordenaar?

Bij het maken van je loadouts (je kunt er 10 maken) heb je meer dan genoeg ruimte om verschillende speelstijlen te verkennen. Houd echter wel rekening mee dat wanneer je een wat agressieve loadout maakt dat je ook je jouw wapens en gadgets erop aanpast. Zo kan je bij een sniper klasse beter gaan voor een tweede wapen dat gericht is op gevechten van dichtbij en eventueel een heartbeat sensor, zodat je ook je omgeving (zo goed als het kan) in de gaten kunt houden.

Een aggresievere klasse bestaat vaak uit een medium tot langeafstandswapen (een Assault Rifle met bijbehorende scope of een Marksman rifle) in combinatie met een closed range wapen (SMG, shotgun of zelfs een Assault rifle). Houd dus rekening mee dat je hierdoor dus vaker het gevecht van dichtbij zult uitvechten en je misschien moet kiezen om niet voor de self revive te gaan bij de Buy Station, maar juist voor een UAV of een airstrike om vijanden te kunnen pushen. Een self revive heeft vaak op close range gevechten geen effect (tenzij je in een team speelt), aangezien je vaak het toch niet meer redt als je eenmaal neer bent gehaald.

Positioneren

Dit is misschien wel het belangrijkste van de hele game! Waar jij je bevindt ten opzichte van het inkomende gas. De meest ideale positie is altijd boven je vijand, maar zorg daarbij ook dat je niet van achteren verrast kunt worden. Het handigste is dus zorgen dat je, naar mate de game vordert, het gas ‘gebruikt’ zodat je niet van achteren verrast kunt worden.

Het klinkt allemaal heel simpel, maar even een vuurgevecht waar je niet op rekening had gehouden of een truck die je/ jouw team achtervolgt en je hele plan kan aan diggelen liggen. Om nog maar te zwijgen als je in de Gulag terecht komt.

Houd gedurende je game in ieder geval in de gaten dat je niet te lang stil blijft staan op plekken waar je van meerdere kanten te beschieten bent. Soms lijkt het alsof je op een bepaalde dak goed beschermd staat, maar het gevaar kan soms van de meest verrassende kanten komen.

Daarentegen kun je ook goed in het gas positioneren met een gasmasker op. Vijanden verwachten namelijk niet zo snel dat ze vanuit het gas benadert worden, dus het kan een hele goede tactiek zijn om dat juist wel te doen. Echter kan het natuurlijk ook tegen je gebruikt worden!

Communicatie!

Het is de reden dat ik vaker alleen speel dan met andere (om nog maar te zwijgen over spelen met randoms), maar communicatie is echt belangrijk als je met een team voor de overwinning wil gaan. Je kunt natuurlijk ook gewoon voor het pingsysteem gaan, maar als je een team hebt dat communiceert, leer je samen ook nieuwe tactieken uit te proberen en kom je er niet zo vaak alleen voor te staan. Dus zeg wat je wil doen of vraag wat de planning is en hoe jullie van plan zijn de vijand slimmer af te willen zijn!

Rustig blijven!?

Ook dit klinkt heel eenvoudig, maar voor je het weet wordt je van alle kanten beschoten en klopt je hart in je keel. Blijf altijd nadenken over wat je doet en ga altijd op je eerste instinct af. Het gebeurt mij ook nog te vaak dat ik achteraf spijt heb van een bepaalde keuze, maar soms is je even terugtrekken en een nieuw plan bedenken een stuk efficiënter dan maar ergens heen te gaan omdat je niet weet wat je anders moet.

Dit sluit ook goed aan op het positioneer gedeelte dat eerder is aangehaald. Soms kun je door even wat makker aan te doen namelijk zo positioneren dat je tussen het gas en de vijand in zit en je dus vol de aanval in kunt zonder bang te hoeven wezen dat je wordt omgelegd.

De tweede/ derde/ zoveelste sprong

Ben je ondanks deze tips toch in de Gulag terecht gekomen en heb je die gewonnen of heeft iemand van je teamgenoten je teruggekocht? Wat is dan je volgende stap?! Je kunt het wagen om terug te gaan naar waar je omgebracht bent, maar dat is vaak een te risicovolle sprong. Immers is de kans groot dat je vijand nog in de buurt is en ook nog te horen krijgt dat er vijanden in de buurt droppen. Reken maar van yes dat ze hun vizieren jouw kant op zullen sturen.

Je kunt dan beter voor kiezen om op zoek te gaan naar je teamgenoten (mits veilig) of ze juist helpen als een soort van levendige UAV. Je hebt van bovenaf immers perfect zicht op het veld en kunt vijanden van veraf pingen. Bij solo’s kun je er ook voor kiezen om voor de gratis loadout te gaan, maar zorg dan wel dat je een beeld hebt van de omgeving en waar eventueel vijanden vandaan kunnen komen.

Campers/ trucks en ‘shield boys’

Ondanks alle tips zijn er natuurlijk een aantal elementen die een game totaal op zijn kop kunnen zetten. Naarmate de game vordert zal je meer op moeten letten op hoe je bepaalde gebouwen in gaat en of het wel het risico waard is om het überhaupt te doen. Houd vooral rekening mee met dingen die niet lijken te kloppen. Staat er ergens een voertuig geparkeerd op een plek waar het niet hoort? Dan zijn er vaak vijanden in de buurt. Persoonlijk raad ik de Tracker Perk erg aan, aangezien je dan de ‘voetsporen’ van vijanden kunt zien. Het is nog steeds geen zekerheidje, maar houd vooral je oren en ogen goed open en neem het risico alleen als je niks anders kan (geen ammo of geen armor of geld voor eventueel een van die/ terugkopen van teamgenoten).

Ook kan het handig zijn om een klasse te hebben waar je een wat agressievere speelstijl aanneemt. Hiermee bedoel ik stun/ flash grenades in plaats van een heartbeat sensor en zorg dat je extra granaten/ airstrike/ UAV hebt om gebouwen te scannen/ spelers weg te jagen. Voornamelijk granaten kunnen erg effectief werken op de bekende ‘shieldboys’.

Hopelijk hebben we hiermee jullie toch weer een stukje verder geholpen in jullie Warzone avonturen? Hebben jullie nog een goede aanvulling? Laat het ons vooral weten in de reacties!