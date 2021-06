De 10 teleurstellingen die we jullie voor E3 2021 willen voorkomen

De E3 staat voor komende week gepland en elk jaar wordt er een hoop nieuwe games aangekondigd/ getoond, maar ook een hoop games slaan de afgelopen jaren de grote beurs over. Om jullie alvast een beetje te temperen komen we met 10 games waarvan wij eigenlijk niet verwachten dat zij aanwezig zullen zijn.

GTA VI

Laten we eerlijk wezen, Rockstar Games heeft de E3 nooit ‘nodig’ gehad en met de komst van de (zoveelste) verbeterde versie van GTA V is het niet aannemelijk dat men ook nog GTA 6 gaat aankondigen. Sterker nog: we verwachten niet eens dat de ontwikkelaar aanwezig is.

Fable

Microsoft is goed in het aankondigen van ‘world premiers’, maar lijkt beter te kunnen investeren in gameplay-trailers en releasedata. We hebben echt nog zo veel releasedata van de platformhouder tegoed dat we er haast een 10 van zouden maken. Even terugkomen op Fable: de game werd vorig jaar wel aangekondigd, maar we hebben er eigenlijk maar heel weinig van gezien en het lijkt erop dat de game ook niet naar de Xbox One komt. Het kan zijn dat de game wellicht getoond wordt, maar voorlopig zullen we nog niet met de game aan de slag kunnen.

God of War: Ragnarok

We noemen hier natuurlijk een van de komende smaakmakers van Sony, maar we hadden hier ook gewoon de naam van het bedrijf kunnen zeggen. Sony is zoals de afgelopen jaren niet aanwezig, maar het zou zo maar kunnen dat we na die tijd nog een State of Play krijgen?! Immers gebeurde dat onlangs al bij Horizon Forbidden West.

Releasedatum Breath of the Wild 2

Hierover zijn we nog niet helemaal zeker, maar Nintendo kennende zal het ons verbazen dat we nu ‘al’ een releasedatum krijgen van The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Al verwachten we wel dat ‘Big N’ met een update/ trailer komt.

The Elder Scrolls VI

Bethesda heeft al gezegd dat The Elder Scrolls VI na Starfield zal gaan komen, dus als er een game voor Bethesda de show moet gaan stelen, is het de nieuwe game. Bovendien wordt er al gesproken over een releasedatum die in het meest gunstigste geval in 2023 is.

Beyond Good and Evil 2

Ubisoft heeft haast een trend gestart van games die veel te vroeg worden aangekondigd! Games als Rainbow Six Quarantine, Skull and Bones en ook deze game zijn al jaren geleden onthuld, maar lijken haast op de plank beland te zijn. Het zou ons zelfs verbazen als ze de naam van deze game ook maar één keer noemen.

Elden Ring

Ook dit is een twijfelgeval van onze kant, maar we zijn liever voorzichtig dan dat we allerlei games te veel gaan lopen hypen. Ook deze game is in ontwikkeling en hoewel het volgens de ontwikkelaars goed gaat, is het veel te stil. Al zou de E3 wel het ideale moment zijn om daar een einde aan te maken.

Star Wars: Knights of The Old Republic remake

Er wordt al enige tijd gesproken over een Star Wars: Knights of the Old Republic, maar het gespeculeer is zo onduidelijk dat je niet eens zeker kan zeggen welke studio deze game zou moeten ontwikkelen. Kortom niet concreet voor een onthulling. De enige Star Wars-game waarvan we nu zeker weten dat deze wordt ontwikkeld is de open wereld-game van Ubisoft. Maar ja.. het is Ubisoft.. Dus dat kan wel even duren.

nieuwe Need for Speed

Voor degene die het nieuwtje gemist hebben: de ontwikkelaar van de nieuwe Need for Speed werkt op dit moment niet meer aan deze game, maar moet helpen bij de ontwikkeling van ‘Battlefield 6’. Hierdoor is hun eigen game met een jaar verzet en zullen we dus nog even geduldig af moeten wachten.

nieuwe games van Codemasters

We blijven nog even bij EA. De uitgever nam begin dit jaar Codemasters over en wil met al de studio’s die daaronder vallen gewoon doen wat ze deden: racegames ontwikkelen. Het eerste resultaat daarvan gaan we terugzien in F1 2021, al is dat een reeks die zich al eerder heeft bewezen.