De 10 onbekende games die meer aandacht verdienen

Zo eens in de zoveel tijd struikel je over een game die gewoon meer aandacht verdient, dat vinden wij ook! We hebben er een paar gevonden en op een rij gezet! Dit zijn de 10 games die veel meer aandacht verdienen dan ze krijgen! En als je de kans krijgt zou je ze een keer moeten uitproberen..

The Return of the Obra Dinn

The Return of the Obra Dinn is de directe aanleiding voor deze lijst. De game is al een paar jaar uit op pc en pas vorig jaar op consoles verschenen, maar een paar weken geleden door mij gespeeld. Wat een fantastische game is dit zeg! Je bent een verzekringsagent die zo’n 500 jaar geleden mag onderzoeken hoe alle 60 opvarende van de Obra Dinn al dan niet om het leven zijn gekomen. Het is zo’n zeldzame game die je hartstikke slim laat voelen!

Carrion

Je bent wel vaker de bad-guy in games, maar niet zo vaak het monster. In deze 2d sidescroller is alles omgedraaid. Jij bent het monster die allerlei wetenschappers mag doden in jouw poging te ontsnappen. Misschien krijg je zelfs nog wel sympathie voor deze blob met tentakels

Gato Roboto

Devolver Digital is oververtegenwoordigd in deze lijst, maar zij hebben meer dan soms hele toffe games in hun stal! Gato Roboto is er zo eentje. Je bent de kat van een ruimtereiziger en je moet je baasje redden, in een dik robotpak!

Assassin’s Creed Rogue

Ik hoor je denken; “Assassin’s Creed heeft genoeg aandacht..”. Klopt, maar Rogue is die ene vergeten game. Tegelijkertijd uitgekomen met Unity rond de launch van de PS4 en XB1 en Unity slokte alle aandacht op met slechte reviews en een zee aan bugs. Ondertussen was die andere, Rogue, wel goed, maar niemand had het door..

Shadow Warrior

In Shadow Warrior ben je een over-the-top dude die zijn vijanden verplettert door een combinatie van guns en zwaard. De protagonist is een eigenwijze dude die regelmatig opmerkingen rondslingert waar zelfs the Duke nog van zou blozen. Er is ondertussen een derde game onderweg, houd het in de gaten!

Plants vs Zombies: Battle for Neighbourville

Vorig jaar rond deze tijd is in alle stilte de nieuwe Plants vs Zombies uitgebracht. Zelf dacht ik dat het om een mobile game ging, aangezien het zelfs niet in de 4 uur durende E3 show werd genoemd. Toch is het een volledige online shooter, gewoon de volgende in de serie van Garden Warfare, maar dan met een andere naam.

Hatoful Boyfriend

Hatoful Boyfriend is zó slecht dat je het eens moet proberen. Houd je vast, het is een datingsimulator op een middelbare school en iedereen is een duif. Een duif! Ja, daarom dus, zo slecht dat je het eens moet zien.

Florence

Florence is een mobile game die je in een uur, hooguit 2, meeneemt in het verhaal van Florence. Het gaat over de altijd moeilijke tijd van het uitgaan van een relatie. Dat is nog tot daar aan toe, maar Florence weet het op een manier in beeld te brengen dat een traantje in je oog niet is uitgesloten.

My Friend Pedro

Weer een Devolver Digital game die vooral gewoon erg tof is. My Friend Pedro is een game waarin je de meest bizarre stunts uithaalt terwijl je je vijanden doodschiet. Zo kan je bijvoorbeeld een pan in de lucht schoppen om via die pan om een hoek te schieten. Gewoon een leuke game die ook een dikke aanrader is.

Sinner: Sacrifice for Redemption

Een paar jaar terug heb ik mijn uiterste best gedaan om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van Sinner. De game is een souls-like die het concept omdraait. Je zal geen xp krijgen, maar om een baas te bevechten moet je een skill of maximum health inleveren. Zo maak je elke baas moeilijker dan de vorige en is de zelfgekozen volgorde hartstikke belangrijk!