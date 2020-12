De 10: Game of the Year 2020

Het jaar loopt op z’n einde en waar het wel vaker wordt gezegd, deze keer kan niemand er omheen; Wat een bewogen jaar! Naast een rondrazend virus die de complete samenleving plat heeft gelegd hebben we ook nog een rommelige console-launch gezien. Zo’n beetje alle events zijn afgezegd en bijna alle games zijn uitgesteld. Toch zijn er genoeg topgames die dit jaar zijn uitgekomen. Genoeg om een hartstikke dikke lijst te maken. Aan jou de moeilijke keuze om de 2 favoriete te kiezen (voor het eind van het jaar).

Animal Crossing: New Horizons

Soms is alles wat je nodig hebt de juiste timing. Voor Animal Crossing: New Horizons is dat de perfecte timing geweest. Precies een paar dagen na de eerste lockdown kwam de ‘time-waster’ uit, en dat was ook precies waar iedereen op zat te wachten. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de game stiekem hartstikke leuk is..

Het meest gebruikte argument voor gamers om niet-gamers te overtuigen dat het echt wel tof is, is vaak dat je een steengoede film zelf aan het spelen bent. Dat geldt lang niet voor elke game, maar The Last of Us Part II is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Het verhaal is diep en spannend, dat in combinatie met prachtige graphics. Geen wonder dat het de meeste GotY lijstjes aanvoerd!

PlayStation had een fantastisch jaar met hele sterke exclusives. Ghost of Tsushima is daarin misschien wel mijn favoriet. De game heeft een fijn tempo, niet te snel, maar ook zeker niet te traag. Ondertussen hebben de makers (Sucker Punch) hele leuke mechanieken ingebouwd om je nog meer op de wereld om je heen te laten letten!

Doom Eternal is ook weer zo’n banger! De nieuwste uit de klassieke serie is weer bruut in alle opzichten. Zowel tergend moeilijk, als je niet de in-game mechanieken gebruikt, als prachtig. En dan hebben we nog niet eens benoemd dat je je vijanden uit elkaar trekt of laat ontploffen in een zee van gore.

Hades

Regelmatig laten we ons aangenaam verrassen door een prachtige indiegame, en soms, heel soms is die zó goed dat ie wel in de eindlijstjes terecht moet komen. Dit jaar hebben we er zelfs 2. De roguelike RPG laat je op een eigenwijze manier langs veel Griekse mythologie gaan, en zal je niet snel laten vergeten.

Voor mij persoonlijk was de eerste Nioh de absolute GotY van dat jaar, boven alle gedoodverfde winnaars. Nioh 2 haalt dat niveau niet, maar wat overblijft, is nog steeds een onwijs goede game! De combinatie van souls-like combat en oude Japanse mythologie is er eentje die fantastisch samengaat!

Assassin’s Creed Valhalla is een bizar grote game die heel veel zaken op een andere manier dan we gewend zijn aanpakt. Zo is de stealth een stuk lastiger en wordt je bijna gedwongen om het aan te pakken als een echte viking door schreeuwend een kamp in te rennen en daar iedereen neer te hakken. Het toeval zegt dat je ook daadwerkelijk een viking bent..

Een relatief kleine titel tussen alle grote namen, maar Ori verdient wat mij betreft een plekje tussen de GotY-kandidaten. In dit tweede deel van studio Moon Studios krijgt Ori een hoop toffe nieuwe krachten, zijn de puzzels net wat lastiger en zien de werelden er nog kleurrijker uit. Gepaard met de prachtige muziek maakt het voor mij een game om nog vaak te spelen en om lang te onthouden.

Immortals Fenyx Rising is de nieuwe IP van Ubisoft, die eerder werd aangekondigd als Gods and Monsters. Beide titels passen prima bij de game, die op zichzelf een erg toffe game is! Je bent een ‘mortal’ die in de wereld van de Griekse Goden en mythologie de grote slechterik moet verslaan. Je zal steeds meer goddelijke krachten vergaren terwijl je vrolijk ronddartelt in een soms kleurrijke, maar altijd goedgevulde wereld!

Demon’s Souls Remake heeft op de redactie een discussie aangewakkerd. Is een Remake wel GotY waardig? Moeten we ze wel of niet meenemen in de eindlijst? We hebben besloten om het wel te doen, gewoon omdat het voor heel veel spelers de eerste kennismaking met Demon’s Souls is. Die, voor degene die het nog niet wisten, natuurlijk de grondslag van het souls-like genre was en de directe voorloper van Dark Souls. Oh en de game is natuurlijk prachtig en tof..

