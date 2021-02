De 10 ergste Warzone irritaties

Warzone is een ontzettend populaire Battle Royale game, maar een die verre van perfect is. In amper een jaar hebben veel irritaties de revue gepasseerd en vonden we het gewoon tijd om eens een lijstje te maken.

Cheaters

Dat we bijna één jaar naar de release van Warzone nog over cheaters zouden spreken, zegt eigenlijk al genoeg. Cheaters zijn helaas nog steeds de meest irritante ‘gamers’ die het plezier uit de Battle Royale zuigen.

Stim glitch

De glitch die ervoor zorgde dat spelers niet eens heel veel moeite hoefde te doen om een game te winnen. Zorg dat je een loadout met de Stim hebt en je bent eigenlijk gegarandeerd van een zege. Het kan daarentegen wel even duren voor er een winnaar is als er nog iemand in dezelfde lobby hetzelfde bedacht heeft.

De granaten glitch

Deze stamt eigenlijk voort uit de Stim glitch en is eigenlijk net zo dodelijk. Spelers kregen namelijk door dat je niet alleen oneindig Stim kon gebruiken, maar ook oneindige flashbang en stun grenades kon blijven gooien.

Onzichtbaarheidsglitch

Ja wie bedenkt het eigenlijk om uit een aanvalshelikopter te springen met een self revive, deze te gebruiken omdat je dan onzichtbaar wordt?! Het zal vast geen bewuste actie zijn geweest, maar het resultaat zorgde voor veel frustratie bij de community.

Juggernaut Easter Egg

Dit was eigenlijk niet eens een glitch, maar een Easter Egg die wel even wat tijd en geduld nodig hadden om te begrijpen. Eerst moest er een code in het museum gekraakt worden om vervolgens via een speciale metro in een afgelegen station terecht te komen. Daar wachtte dus onder andere de Juggernaut suit op degene die het zover wisten te behalen. Er moest ook veel risico worden genomen, want het zou zo maar kunnen dat het gas al in de buurt was van het station. Ondanks alles was dit voornamelijk in solo’s een ramp, aangezien de Juggernaut veel te OP was en leidde het vervolgens nog een glitch in ook.

Oneindig Juggernauts spawnen

In de modi met meer dan één speler ontdekte spelers namelijk een manier waarop het mogelijk werd om oneindig Juggernauts te spawnen en kwam het er soms op neer dat een volledige team van Juggernauts het op je gemunt hadden. De juggernauts waren al te OP vanwege het feit dat ze behoorlijk wat health terugkregen nadat ze iemand anders hadden vermoord. Het goede nieuws was echter wel dat het meteen einde verhaal was voor ‘de Juggie’.

Te OP wapens

De wapens in Warzone hebben voor veel ophef gezorgd en lijkt op dit moment het meest gebalanceerd sinds de release van de game. Echter is er een tijd geweest dat sommige wapens wel erg krachtig waren. Opvallend detail is dat dit allemaal wapens waren die in de Battle Pass zaten..

Campers

Dit was voor mij al een irritatie sinds dag één: campers die ergens in een gebouw gaan zitten wachten tot jij voorbij komt lopen. Ondanks alle pogingen van Raven Software en Infinity Ward (door middel van de speciale missies die voor meer beweging moeten zorgen) werd het steeds erger. Er zijn nu zelfs campers die wachten tot je een loadout koopt/ of in de buurt blijven van de ‘gratis’ loadouts die in Verdansk worden gedropt.

De Riot Shield

Wie kent het ook dat op het moment dat je iemand tegen komt met een Riot Shield je toevallig net geen granaten (meer) hebt?! De zogeheten ‘Shield Boys’ met hun stun granaten zorgen er meestal voor dat je bloed kookt. Desalniettemin zijn ze wel verslaanbaar, maar dan moet je of heel goed kunnen mikken of een voertuig gebruiken om ze plat te rijden of.. een granaat in je zak hebben.

