De 10 beste remakes

Nu Tony Hawk’s Pro Skater net met een dikke remake om de hoek is komen skaten, én Prince of Persia in een dikke remake terug zal komen, is het tijd de balans op te maken. En dan hebben we het nog niet eens over Demon’s Souls gehad! Welke remakes zijn het beste? We hebben ze niet op volgorde gezet, dat mag jij doen in de poll!

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Tony Hawk games hebben aardig wat te verduren gehad de afgelopen jaren. Zo heeft Tony Hawk’s Pro Skater 5 zeer terecht de eerste en tot nu toe enige 1 gekregen bij reviews op GamingNation (Helaas staat deze niet meer online). Het is zeker geen slecht idee van Activision om terug te kijken naar de gloriedagen van de serie, en daar weer een beroep op te doen! De Remake van de eerste 2 games is precies raak, het doet het origineel eer aan en is precies wat we willen van een Tony Hawk game!

Shadow of the Colossus

Nog zo’n legendarische review op GamingNation, de allereerste 10! Deze review staat er nog wel op! De game is dan ook een tijdloze klassieker. Het heeft een prachtige balans in gameplay, en een verhaal dat je aan het denken zet. Dat in een wereld die erg mooi is gemaakt door de helden van Bluepoint! Ik kan niet wachten om mee te maken wat diezelfde Bluepoint met Demon’s Souls heeft gedaan!

Resident Evil 2

Resident Evil 2 is typisch zo’n game die heel erg goed is, maar waarvan de gameplay hopeloos veroudert is. De perfecte kandidaat voor een remake dus! De game staat nog steeds als huis en is een feest voor fans. Zowel voor de nostalgische fan als degene die het voor het eerst speelt, een game die elke horror-fan zou moeten spelen!

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII is een beetje vergelijkbaar met muziek van Nirvana. Daar moet je niet aanzitten, die zijn goed zoals ze zijn. Als je het dan doet, dan is het een goed idee om de originele creatievelingen erbij te halen. Alles aan deze remake is erg goed, de game die we vroeger in ons hoofd al speelde en nu daadwerkelijk op het scherm is.

Crash Bandicoot N Sane Trilogy

Crash is natuurlijk een icoon van de eerdere dagen van de PlayStation. Ik was toen alleen van de Nintendo games en heb de originele Crash Bandicoot games nooit gespeeld. Voor mij heeft deze game dus geen nostalgische waarde en is het gewoon een platformer die goed gedaan is. Als je wel de nostalgie erbij hebt, is dit een remake om je vingers bij af te likken!

Metal Gear Solid Twin Snakes

Ik weet niet zeker of Twin Snakes wel echt onder het kopje remake valt. Toch is het een overtuigende nieuwe en uitgebreide versie van Metal Gear Solid. De game is daarmee ook gelijk naar de Gamecube gekomen.

Yakuza Kiwami

Het westen heeft jarenlang niet doorgehad dat er zo’n goede verhalende RPG in Japan was. Tot Yakuza 6 in korte tijd heel veel harten wist te veroveren. Tegelijkertijd waren de ontwikkelaars al druk met de Kiwami’s (Kiwami is Japans voor ‘extreem’) van deel 1 en 2 en Yakuza Zero was al in de maak. Voor de liefhebber zijn er in zeer korte tijd een hele stapel toffe games bij gekomen!

Zelda: Link’s Awakening

De remake van de Gameboy klassieker is er ook eentje om een lintje omheen te doen! Deze Zelda game zal aan velen voorbij gegaan zijn en deze remake heeft 1 op1 het origineel gevolgd. Alleen zijn de graphics een flinke sprong vooruit gegaan! Het resultaat is een remake die er mag zijn!

Pokémon Omega Ruby en Alpha Saphire

Kleine beestjes vangen is natuurlijk sowieso al tijdloos, maar soms leent een deel zich om opnieuw op de markt te komen. Er zat bijna 15 jaar tussen Ruby & Saphire en de Omega Alpha remake. Het grootste verschil was overigens dat je nu draadloos Pokémon kan uitwisselen met iemand die de game in de buurt aan het spelen is.

Spyro Reignited Trilogy

Het schattige paarse draakje die de wereld moet redden, klinkt logisch natuurlijk. Spyro is een heerlijke platformer die het best verdiende om opnieuw onder de aandacht te komen. Met de remake is dat aardig gelukt. De games zijn precies hetzelfde als het origineel, maar dan soepeler en mooier. Dat maakt het alleen maar duidelijker dat het een sterke reeks games zijn!

