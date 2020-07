Gister is de nieuwe Paper Mario uitgekomen en daarmee is de 100+ bibliotheek met Mario games verder uitgebreid. Wij zijn eens flink gaan graven en hebben de beste uitgezocht. Dit zijn de 10 beste Mario games allertijden, nou ja, de beste volgens ons..

Paper Mario: The Origami King

Dit is natuurlijk de aanleiding van deze lijst, gister uitgekomen en gelijk een van de leukere Mario games! The Origami King is een lekker eigenwijze game die gewoon heel leuk is. Het is zeker niet de beste Mario game allertijden, maar het is er eentje die gewoon hartstikke leuk is! Wij weten ook wel dat The Thousand-Year Door en de originele Paper Mario misschien wel een stuk beter zijn, maar The Origami King is de aanleiding en zeker een waardige toevoeging van deze lijst.

Super Mario 64

Ik weet nog heel goed dat ik deze game bij m’n neefje voor het eerst speelde en ik kon niet geloven hoe tof het is om rond te rennen in een open wereld, die ook nog eens volop toegankelijk is. Die magie is er voor mij nooit vanaf gegaan, ook niet toen ik ´m zelf helemaal had uitgespeeld, of na de tweede, derde en zoveelste keer ook niet. Naast innovatief is het ook een erg goed spel!

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart mag natuurlijk niet ontbreken op een lijstje met de beste Mario games, hoewel je hier wel een discussie over zou kunnen beginnen. Wij vinden het een Mario game en dan is 8 Deluxe simpelweg de beste.

Mario Smash Football

Ook Mario Smash Football heeft de nodige dosis nostalgie voor mij en anderen op de redactie. De game is feitelijk een voetbalspel, maar dan met een soort Mario Kart element. Het einddoel blijft om meer goals te maken dan je tegenstander, maar je kan allerlei power-ups gebruiken om dat voor elkaar te krijgen.

Super Mario Galaxy

Na Super Mario 64 waren alle remmen los, maar weer deed Mario hetgeen wat we zo graag van ze zien, de beste in zijn soort zijn. In het geval van Super Mario Galaxy werd de derde dementie verder uitgebreid doordat je van planeet naar planeet kan springen!

Super Mario Sunshine

Super Mario Sunshine is een van de eerste Mario games die niet per se om innovatie ging, maar om gewoon een toffe game te zijn. Volgepropt met allerlei gameplay elementen (volgens critici zelfs te veel) is het toch zijn eigen game die op geen enkel andere lijkt. Juist daardoor is het een favoriet voor heel veel gamers.

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Yoshi’s Island is weer een compleet andere game, ook voor het eerst dat het over een compleet andere boeg is gegaan. Het design is compleet anders, een kleurrijke game met een op z’n minst een bijzonder te noemen art-stijl, en alles is in plaats van computer geanimeerd met de hand getekend. Dat was toen nog uniek.

Super Mario Odyssey

Man man man, dat eerste jaar van de Switch! Breath of the Wild en de nieuwe Mario die daar niets voor onder doet! Super Mario Odyssey is er eentje in de stijl van Super Mario 64 en het is niet alleen fantastisch gedaan, het spat er vanaf dat de makers fan zijn van Super Mario 64.

Super Mario Bros. 3

Weet je nog? Dat als je iets speciaals doet bij een wit blok, dat je dan achter het level kan verdwijnen waar je vervolgens weer allerlei andere dingen kan vinden? Ach, dat is altijd het eerste waar ik aan denk bij Super Mario Bros 3. Voor de rest van de wereld is de associatie waarschijnlijk vooral het pakje waardoor je kan vliegen of gewoon een fantastische Mario game.

Super Mario Maker

Deel 1 of 2, dat maakt niet zoveel uit. Het is een supertof concept om zelf Mario levels te kunnen maken, met allerlei tools aangeleverd door Nintendo zelf! Super Mario Maker geeft je alle ruimte om je eigen gedroomde levels te maken. Ik ben er vooral achter gekomen dat ik helemaal niet zo goed ben in het zelf bouwen van levels..

Welke Mario game is de allerbeste? Paper Mario: The Origami King

Super Mario 64

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Smash Football

Super Mario Galaxy

Super Mario Sunshine

Yoshi's Island

Super Mario Odyssey

Super Mario Bros 3

Super Mario Maker View Results Laden ... Laden ...

Dat waren ze alweer! De 10 beste Mario games volgens ons. Nu is het aan jouw om de beste uit te kiezen in de poll. Krijg je er geen genoeg van? Dan is de 10 beste Zelda games, de 10 beste games die zich in Japan afspelen of de 10 game personages met een mondkapje!