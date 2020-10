De 10 beste launchgames van de Xbox Series X/S

Nu 10 november in een rap tempo dichterbij komt, hebben we een goed overzicht van de launchgames van de nieuwe Microsoft console. We hebben er eens kritisch naar gekeken en de 10 beste op een rij gezet!

Bij het maken van deze lijst hebben ons best gedaan om alleen ‘echte’ launchgames te gebruiken. Dat is na 5 minuten al de deur uit gegaan omdat er daar simpelweg niet genoeg van zijn. De meeste games zijn via smart delivery en daarvan zijn de meeste nu al bijna overal beschikbaar. Wil je liever de complete lijst? Check die dan hier. Ben je het niet met ons eens? Laat je horen in de comments!

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

De nieuwe Assassin’s Creed is er eentje om in de gaten te houden. Persoonlijk hoop ik dat het een van de beste games van de afgelopen tijd is en dat kan zo maar als je naar Odyssey kijkt. De teams zouden met het extra jaar genoeg tijd moeten hebben gehad om alles zo te krijgen als ze dat willen. Met het decor van de Vikingen kan het toch eigenlijk niet fout gaan? De game is trouwens 10 dagen vervroegd om een launchgame voor de nieuwe Xbox te kunnen zijn.

Evergate

Evergate is een schattige indie die het meest weg heeft van Ori. De game is een platformer die dezelfde sfeer heeft en veel van de visuals lijkt te hebben gekopieerd. Het klinkt niet origineel, maar zie het zo, beter goed gejat dan slecht verzonnen. De game ziet er vooral erg tof uit en is ‘pas’ 2 maanden uit op de Switch, maar ook een van de launchgames van de Series X en S.

Ori and the Will of the Wisps (Smart Delivery)

Ori is een van de betere Xbox exclusives (die overigens ook op de Switch beschikbaar is) die geen matige entries heeft. De game is een sidescroller die simpelweg fantastisch is. Ori and the Will of the Wisps is al een tijdje uit en het was te verwachten dat ook deze game op de next-gen console te spelen zou zijn. Toch is dit een van de betere titels van de launch line-up.

Devil May Cry 5: Special Edition

Ja, de reguliere versie is al anderhalf jaar uit. (check de review). NU de vraag der vragen, wat is er ‘special’ aan de special edition? Eigenlijk heel simpel, het is de basegame met Vergil als speelbaar personage en extra content. Net als op de PS5 zal Devil May Cry 5: Special Edition voor 40 euro te koop zijn vanaf de launch.

The Falconeer (Smart Delivery)

Net als Evergate is The Falconeer iets wat er vooral geinig uitziet. Het is geen reden om de console op dag 1 in huis te halen, maar als je ‘m toch hebt staan.. De game is trouwens ook op Steam, op dezelfde dag..

Borderlands 3

We zijn door de interessante nieuwe games heen, vandaar dat Borderlands 3 hiertussen staat. Borderlands 3 is natuurlijk al een tijdje verkrijgbaar. Ik betwijfel ook ten sterkste dat next-gen iets aan de game toevoegt, behalve kortere laadtijden. Toch, het is een toffe game, beschikbaar tijdens launch.

Forza Horizon 4 (Smart Delivery)

Deze is al 2 jaar uit. Ja. Hier had natuurlijk gewoon Forza Horizon 5 moeten staan, maar dat staat er niet. Waarschijnlijk heeft de rondrazende pandemie ervoor gezorgd dat het toch de ‘oude’ is. Gelukkig is het een erg toffe game en is het geen straf om die nog eens te spelen.

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Weer geen nieuwe game, maar wel een leuke om even bij stil te staan. Yakuza is een serie games die vooral met PlayStation wordt geassocieerd. Daar heeft Xbox recentelijk een streep doorheen gezet en nu kunnen we alle games binnenkort ook op de Xbox spelen. Op dag 1 is het even alleen Like a Dragon.

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

De nieuwe Watch Dogs: Legion komt volgende week uit, 2 weken voor de console launch. Wel is die al aangepast zodat je die direct op de best mogelijke manier op de Xbox Series X kan spelen. Houd de site in de gaten voor een review van Watch Dogs: Legion!

Gears 5 (Smart Delivery)

Gears 5 is hartstikke leuk. Niet nieuw. Gewoon leuk. Ook deze zal vanaf de eerste dag geoptimaliseerd worden voor de Xbox Series X of S.

Het zal je ook wel zijn opgevallen dat de line-up redelijk karig is. Er zijn een paar games die niet op de PS4 of XB1 komen, maar de meeste daarvan zijn het niet waard om in de lijst te komen. Daarbij is het ook zo dat de meerderheid niet exclusief is en dus ook op PS5 te koop gaat zijn. Nu deze lijst compleet is, vind ik het eigenlijk helemaal niet zo erg dat ik niet op tijd was met een pre-order.. Wellicht dat de latere games, die uit de eigen stal komen, het roer kunnen omgooien.