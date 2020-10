De 10 beste launchgames van de PlayStation 5

Vorige week hebben we de launch line-up van de Xbox Series X en S behandeld, deze week is het tijd voor de PlayStation. Het zijn er minder dan de 30 van Xbox, maar de keuze om een mooie lijst met 10 uitschieters te maken was eenvoudiger. Dit zijn de 10 PlayStation 5 launchgames waar wij het meest naar uitkijken!

Demon’s Souls

De remake van de game die een compleet genre in het leven heeft geroepen, dat is er eentje om echt naar uit te kijken! Demon’s Souls is opnieuw in elkaar gezet door de kundige handen van Bluepoint Studio’s, ook wel bekend van de remake van Shadow of the Colossus. De game zal moeilijk zijn, maar ik kan niet wachten!

Sackboy: A Big Adventure

De protagonist van Little Big Planet is de serie ontgroeit en heeft nu zijn eigen platformer. In tegenstelling tot Little Big Planet kan je niet zelf aan de slag met het maken van games of werelden, maar dit is echt een platformer. Met de geschiedenis van ontwikkelaar Modia Molecule, zal ook dit wel goed zitten!

Godfall

Godfall was de eerste game waarvan we wisten dat het een exclusive launchgame zou worden voor de PS5. Er is een hoop gebeurt in de tussentijd (een pandemie bijvoorbeeld), maar deze hack n slash game ziet er nog steeds goed uit en is nog steeds op koers!

Astro’s Playroom

Astro’s Playroom is feitelijk een tutorial in een gamejasje gegoten. Het is zelfs zodanig gedaan dat de game en de controller tegelijk zijn gemaakt in nauwe samenwerking. Op die manier is de controller beter aan gameplay gekoppeld, en zal de game ook echt de controller alle hoeken van de kamer laten zien!

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ja, laatst was het nieuws dat Miles Morales ook op de PS4 uit zal komen. Dat neemt niet weg dat de game, samen met de updated versie van Spider-Man, ook een launchgame voor de nieuwe PlayStation zijn. In de game mag je aan de slag met Miles zelf, die ook de krachten van Spider-Man heeft. Gewoon fantastisch natuurlijk!

Destruction AllStars

Destruction Derby is terug! In een grotere, toffere vorm. Destruction Allstars is een soort van battle royale met auto’s, althans, dat denk ik. De trailers laten niet veel meer duidelijkheid zien, maar maken het wel zo dat we geïntrigeerd zijn!

Bugsnax

Bugsnax ging na de grote PlayStation Showcase als een lopend vuurtje. Niemand kreeg het liedje nog uit z’n hoofd en daardoor is de hele game blijven hangen. De game zelf is bijzonder. Je eet bijvoorbeeld een aardbei, en iets op je lijf verandert in een aardbei. Trek dat door en je hebt Bugsnax. Geen idee wat we ervan moeten vinden.. Het is in ieder geval een launchgame!

Assassin’s Creed Valhalla

Net als voor de Xbox zal ook de PlayStation op de eerste dag de nieuwe Assassin’s Creed mogen verwelkomen. De game belooft veel goeds en dat is fijn!

Call of Duty: Black Ops Cold War

De nieuwe CoD wordt niet geadverteerd als launchgame, maar die is al beschikbaar zodra wij in Nederland op 19 november ermee aan de slag mogen. Of dat het een launchgame maakt? Voor ons wel, en daar gaat het om. Net als veel eerdere CoD‘s mogen we er vanuit gaan dat ook deze weer goed is!

Cyberpunk 2077

Ook Cyberpunk 2077 wordt niet bestempeld als launchtitel, maar voor ons komt die ‘toevallig’ op dezelfde dag als de console uit.. Alles is al gezegd over Cyberpunk, en ook daarmee zit het echt wel goed!