De 10 beste games die zich in Japan afspelen

Volgende week komt Ghost of Tsushima uit en dat heeft ons aan het denken gezet, welke games gebruiken Japan als setting? Dat zijn er een stuk meer dan we dachten, en dus hebben we de 10 beste uitgezocht! Dit zijn de 10 beste games die Japan als decor gebruiken, in willekeurige volgorde.

Ghost of Tsushima

De aanleiding voor deze lijst is natuurlijk de aankomende release van de nieuwe PlayStation exclusive Ghost of Tsushima. Dat is een game die juist met de omgeving speelt en een prachtige versie van het oude Japan aan ons voorschotelt. Althans, dat hoop ik, maar afgaan van de trailers en stukken die we hebben mogen zien zit dat wel goed!

Nioh

Nioh is een unieke game op veel fronten, het is niet alleen de eerste soulslike lootgrinder en een game die ook het prachtige mythische verleden van Japan omarmt, het is een game die alle personages op echte mensen heeft gebaseerd. Echt alle personages hebben echt bestaan en zijn naar eigen inzicht een rol in de game toebedeeld.

Yakuza 6

De Yakuza serie heeft het hedendaagse Japan als decor. De stad waar de game(s) zich afspelen is een zodanig goede representatie die tot in de kleine details is uitgewerkt. Zo zijn de menukaarten voorzien van eten dat er zo mogelijk beter uitziet dan de gerechten zelf en hebben de bars de exclusieve whisky’s die perfecte details op de labels hebben.

Hitman

Hitman speelt zich niet in het geheel in Japan af, zelfs maar in 1 level. Toch is dat level zodanig indrukwekkend dat die hier tussen mag staan. Hokkaido (zo heet die map) is een map die een mooi beeld van Japan geeft, alleen al het uitzicht op mount Fuji is al fantastisch!

Shenmue

Hier bedoel ik niet per se de eerste Shenmue, maar de hele serie. De game is het levenswerk van Yu Suzuki en is een cult klassieker. De kant is best aanwezig dat je de games nooit gespeeld hebt, of dat je het helemaal niets vindt. Toch is Shenmue voor heel veel gamers een van hun favoriete games ooit. En ook niet geheel onbelangrijk, ja het speelt zich af in Japan.

Sekiro: Shadows Die Twice

Van de makers van Dark Souls (FromSoftware) is Sekiro vorig jaar de Game of the Year geworden volgens de Game Awards, en volgens mijzelf. De game heeft een verse, nieuwe blik op combat, waar ze de focus vooral leggen op counter, parry en timing. Ondertussen is de wereld prachtig, en ook dat is het oude Japan.

Persona 5

In Persona 5 is de setting niet zo prachtig als bij Sekiro, Ghost of Tsushima of Yakuza, maar de game heeft een eigen kijk op Japan. De kleine cafeetjes en de middelbare school waar gedeeltes van de game zich afspelen, ook zo is Japan.

Onimusha Warlords

In Onimusha Warlords speel je als de Sumurai warrior Samanosuke Akechi, die demonen moet verslaan om de gekidnapte prinses Yuki te kunnen bevrijden. Samanosuke heeft hulp gekregen van een groep ogres, die hem een magische handschoen hebben gegeven, waardoor hij de zielen van vijanden om kan zetten in krachten. En dat alles in Japan.

Okami

Okami is zo´n zeldzame game die onder het kopje kunstwerk valt. Een prachtig idee in een toffe game die een onnavolgbare indruk bij een onwijs grote schare fans. De game is technisch gezien in Japan, maar ook weer een beetje niet. Ach, het is een goede reden om de game weer eens te noemen!

Tenchu

Tenchu is ook een cultklassieker waarvan een hele hoop gamers nog steeds hopen dat er een nieuwe entry zal komen. De game is origineel door Acquire ontwikkelt en later overgenomen door Dark Souls makers FromSoftware. In de game volg je Japanse sluipmoordenaars uit de Japanse oudheid in, je raadt al, Japan!

Dat waren alweer de 10 beste games die zich in Japan afspelen. Niet alle games zijn even goed, maar 1 ding is zeker, ze zetten allemaal Japan op hun eigen prachtige manier neer. Als je niets met Japan hebt, dan hebben we nog veel meer lijstjes met 10 games of situaties! Zoals bijvoorbeeld de 10 personages met een mondkapje, de 10 tofste games die dit jaar nog uit moeten komen en de 10 beste licensed games!