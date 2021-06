De 10 beste E3 2021 momenten

Niet alles was slecht aan deze E3, want ondanks wat tegenvallende “showcases” werd er ook een hoop interessante games getoond. Dit waren de 10 games die ons het meest bij zijn gebleven.

Guardians of the Galaxy

Terwijl wij van een XCOM spin-off van Marvel uitgingen en hoopten dat Eidos Montreal een nieuwe Deus Ex zou aankondigen, kwam de ontwikkelaar met een Guardians of the Galaxy op de proppen. Van wat we aan gameplay hebben gezien, lijkt het erop dat Square Enix zich wil herpakken na het tegenvallende Avengers.

The Legend of Zelda Breath of the Wild sequel

Dat de sequel van Breath of the Wild tijdens de Nintendo Direct zou worden getoond, hadden we wel gehoopt, maar was nog niet echt een zekerheidje. Nintendo heeft bij het origineel ook wel eens een E3 overgeslagen en persoonlijk ging ik er niet echt vanuit. Maar goed: Nintendo kwam niet alleen met een nieuwe trailer, maar ook een jaar (2022!) waarin de game zou verschijnen.

Forza Horizon 5

Alhoewel ondergetekende erg uitkeek om zijn racestuurtje te gebruiken voor de nieuwe Motorsport is het ook niet vervelend om dit bij de nieuwe Horizon te moeten doen. De speculatie over de game blijken te kloppen en de setting is Mexico, maar wat ziet dit er gaaf uit. Gaan we deze generatie levensechte gameplay krijgen nu deze game al fotorealistisch is?!

Battlefield 2042 gameplay

Man wat ben ik aan Battlefield 2042 aan het hypen. Ik kan het zelf niet eens echt goed uitleggen, maar ik kijk zo uit naar deze shooter. Weer lekker een volledige oorlogservaring en de over de top Battlefield momenten. Ja dan raak je me wel door een quad met C4 tegen een helikopter op te laten rijden en hem te laten ontploffen.

Back 4 Blood en meer games naar Game Pass

Ik ben niet echt gevoelig voor survivor horrorgames, maar de komst van Back 4 Blood naar Game Pass zorgt er wel voor dat de game in ieder geval gedownload gaat worden en als ik mezelf er toe kan zetten zelfs een keer getest wordt. Dit klinkt heel negatief, maar ik speel dit soort spellen nooit en ik heb door Game Pass de gewoonte om een hoop games te downloaden en een groot deel niet te spelen en naar een tijdje weer te verwijderen, vanwege ruimtegebrek. Maar goed naast Back 4 Blood zag ik ook Flight Simulator dat er erg gaaf uitzag en krijgen we ook grote toppers als Halo Infinite en het eerder genoemde Forza Horizon 5! En ik heb weer geld bespaart door te wachten met Hades dat in augustus naar Game Pass komt, hehe.

Mario Party Superstars

Nintendo weet zelfs van oude content weer een nieuw feestje te maken. Met meer dan 100 mini games wordt dit waarschijnlijk een nostalgisch ritje in een nieuw jasje, maar gaan we weer heerlijk ouderwets genieten/ irriteren.

Devolver Digital’s Showcase

Ieder jaar staat Devolver Digital weer garant voor een te geniale E3 Showcase met hier en daar wat flinke sneren richting de industrie. Dit jaar kwam het in de vorm van Digital Maxpass Plus, wat natuurlijk een knipoog is naar de diverse abonnementsdiensten. Check de volledige show hieronder, want het is veel leuker om zelf te zien!

The Outer Worlds 2

Alhoewel ik eigenlijk heel nieuwsgierig was in Avowed, was het ook niet bepaald een straf om The Outer Worlds 2 aangekondigd te zien worden. Bovendien is de aankondigingstrailer op zich al geniaal!

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Het origineel was voor mij al een aangename verrassing en dat er een sequel komt zie ik echt wel zitten. Ik had nooit verwacht dat ik dit soort games zou gaan spelen, maar Mario en de Rabbids weten me helemaal in te pakken.

Halo Infinite multiplayer

Van wat we aan beelden van Halo Infinite te zien kregen, konden we wel opmaken dat het uitstellen van de game veel goeds te hebben gedaan. De multiplayer oogt erg goed en we kunnen niet wachten om de game onder de loep te nemen.