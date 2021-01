De 10 alternatieve games

Elk jaar verschijnen er een hele sloot games, maar vaak door het grove AAA-geweld vallen de alternatieve games minder op. Reden genoeg voor ons om een 10 lijstje te maken.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing is misschien wel de meest ideale ‘vlucht’ uit de realiteit. De game zet je op een onbewoond eiland en laat je helemaal los. Wil je lekker vissen? Dat kan! Of een heel eiland naar je eigen zin inrichten? Ook dat is mogelijk! Mocht dit allemaal niet genoeg zijn, kun je ook op ‘avontuur’ gaan door andere eilanden te bezoeken, waaronder die van je vrienden en familie!

Bovendien wordt deze game, om het lekker verslavend te houden, om de haverklap geüpdatet met de nieuwste seizoenen en die brengen niet alleen nieuwe items, maar ook events en meer!

Flight Simulator

In een jaar waar meer vliegtuigen dan in de hangar stonden, kun je met Flight Simulator de wereld veilig vanuit huis verkennen. De flight simulator van Microsoft brengt je waar jij je vliegtuig naar coördineert. Met meer dan 40 handgemaakte vliegvelden is er voor jouw genoeg te bekijken en 20 vliegtuigen voldoende materiaal om je landingen te oefenen!

Planet Coaster

Als je opgegroeid bent met Rollercoaster Tycoon is Planet Coaster de game voor jouw! Het geeft je niet alleen de kans om jouw meest krankzinnige ideeën voor een achtbaan te realiseren, maar geeft je ook enorme uitdagingen als eigenaar van een attractiepark. Mocht dit je te pittig zijn, is er gelukkig ook de Sandbox modus waarin je gewoon je creativiteit kunt laten spreken.

VR Worlds

Terwijl Sony op dit moment nog erg stil is rondom een onvermijdelijke opvolger van de PlayStation VR is VR Worlds een van die games die je het VR-wereldje het beste demonstreert. Het biedt namelijk vijf verschillende vr-ervaringen: van een avontuur diep in de zee tot aan het uitvoeren van een overval tot een adrenaline volle straatrace!

GTA V Casino

Anderhalf jaar geleden introduceerde Rockstar Games een casino in Grand Theft Auto Online en dit ‘paradijs’ bracht niet alleen een heist met zich mee, maar ook een casino vol met leuke games om te spelen, een nieuwe verblijf en nog veel meer! Denk hierbij aan Blackjack en Roulette, maar wat dacht je van de prijzen die er te winnen zijn met het ‘Lucky Wheel’.

Sims

De Sims staan al jarenlang garant voor de nodige speeluurtjes, want waar het echte leven soms rare wendingen kent, hebben de Sims-games cheatcodes. Al hoeft dat natuurlijk niet, hé. Immers is het natuurlijk wel een stuk uitdagender om op de natuurlijke wijze je leven op te bouwen. Al kunnen we natuurlijk ook wel begrijpen dat dit niet de reden is dat je een digitale wereld instapt. Dit maakt de Sims-reeks alleen nog maar leukere games, want immers ben jij degene die beslist wat er gebeurd en hoe!

Cities: Skylines

Mocht een game als de Sims niet grootschalig genoeg voor je kunt zijn, kun je natuurlijk ook kiezen voor een game als Cities: Skylines. Nu heb je niet meer de controle over pakweg hoogstens een handjevol personages, maar een complete stad. Je probeert niet alleen een vernieuwde versie van een grootse stad op te bouwen, maar komt ook voor allerlei dillema’s te staan. Je moet dus wel stressbestendig zijn, maar dat moet toch wel goedkomen?!

Poker-games

Nu de Casino’s dichtzijn en je thuis ook niet zo veel mensen mag uitnodigen, bieden consoles ook leuke (tijdelijke) oplossingen. Denk hierbij aan diverse poker-games, zoals Pure Hold’em. Echter is er inmiddels een overvloed aan dit soort games. Check deze site even voor de beste pokergames op console. Naast het feit dat het je geen bakken vol geld kost, hoef je ook niet eens je beste pokerface op te zetten. Alleen maar beter toch?!

Just Dance

We blijven toch een beetje in de games die leuk zijn, omdat het nu niet anders kan vanwege de pandemie. Of als je zoals ondergetekende niet kan dansen en het vertikt om je voor paal te laten zetten in een dansschool. Om nog maar te zwijgen over de veel te slechte conditie.. Met Just Dance kun je jouw dansmoves in ieder geval upgraden zonder dat iemand daar commentaar op hoeft te geven. Wie weet heb jij binnenkort wel de moves als Mick Jagger..

Ring Fit Adventure

Ook dit is weer een game onder hetzelfde idee in het lijstje komt, maar eigenlijk ook om een andere reden in het lijstje zou kunnen staan. Het is toch mooi meegenomen dat je tijdens het spelen van een game ook meteen een workout doet?! Je hoeft er niet eens meer de deur voor uit en je hoeft niet door weer en wind naar de sportschool te gaan. Het zou zelfs extra motiverend werken, want je bespaart namelijk tijd en geld (in vergelijking met een jaarabonnement op een sportschool die je na drie maanden verwaarloosd).