De 10 Aanraders op Xbox Game Pass

Xbox Game Pass is misschien wel een van de beste concepten in gaming van onze tijd. Het vervelende is wel dat er in 1 klap honderden games op je staan te wachten die allemaal je aandacht willen. Wij hebben er een kritische blik op geworpen en er 10 voor je uitgezocht. Dit zijn de 10 aanraders die je via Xbox Game Pass kan spelen.

Carrion

In een van de nieuwste games van Devolver Digital is er eentje waarin je in een 2d sidescroller niet op het monster moet jagen, maar het monster bent! Het is een verfrissende kijk op gaming in het algemeen, en zeker een aanrader!

Ape Out

Heb je je ooit afgevraagd hoe het is om een soundtrack te hebben die bij elke beweging iets van zich laat horen? Zoek niet verder, deze supertoffe top-down ape-m-up (ja, ik verzin je waar je bij staat) is er eentje die elke beweging beloont met een geluidje waardoor er een unieke jazzy sound ontstaat. Als dat niet genoeg is, je bent een aap die alles kort en klein mept.

Darksiders III

Darksiders III is bij verre niet een van de beste games, maar het is er zo eentje die het waard is eens te spelen. De game staat gewoon op Game Pass en dus heb je geen excuus om deze toch erg lekkere hack n slash game een kans te geven.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hellblade is naar mijn mening een van de origineelste games die er ooit zijn gemaakt. Het gaat over een vrouw die stemmen in haar hoofd hoort, en als je headphones draagt, hoor jij ze ook! Die stemmen zeggen allerlei dingen, vaak demotiverend, soms tegenstrijdig, maar altijd fascinerend en een beetje freaky. Het past perfect in de game, in het verhaal en het maakt het een unieke ervaring!

Moving Out

Moving Out is een lekker luchtige game waarin je huizen leeg moet halen en in een verhuiswagen moet zetten/werpen. Het is vooral erg leuk om dat te doen met iemand, wat simpelweg een erg toffe partygame is!

Rage 2

Ook Rage 2 is een toffe game, maar geen fantastische, het is er zo eentje die je uit een tweedehands bak haalt voor een tientje, drie jaar na release. Dat gewoon om ‘m even uit te proberen en misschien fan van te worden, maar waarschijnlijk gewoon een leuke tijd hebt en ‘m daarna weglegt. Nu staat ie gewoon op Game Pass en kan je ‘m gewoon uitproberen!

Sunset Overdrive

Ik heb Sunset Overdrive nooit gespeeld, maar ik weet wel dat het een van de redenen was waarom Insomniac de opdracht kreeg om Marvel’s Spider-Man te maken! Je mag zelf invullen wat het zegt over de studio als de ene game een Xbox exclusive is, en de ander een PlayStation exclusive..

The Talos Principle

Een relatief simpel concept met hier en daar briljante puzzel, waar je naar alle waarschijnlijkheid niet in 1x doorheen komt. Als het jou wel lukt, heb je hierbij het recht om erover op te scheppen in de comments!

Two Point Hospital

Deze game is geheel smaak gerelateerd, eigenlijk zijn ze dat natuurlijk allemaal, maar hiervan kan ik me voorstellen dat het niet helemaal je ding is. Je runt een ziekenhuis waar de meest waanzinnige ziektes binnenkomen zoals ‘lightheadedness’, waar een patiënt met een gloeilamp als hoofd binnenwandelt. Jij moet ervoor zorgen dat er genoeg dokters, zusters en andere zijn zodat je iedereen kan helpen. Een beetje als Rollercoaster Tycoon, maar dan in een ziekenhuis met belachelijke ziektes!

Untitled Goose Game

Volgens vele dé verrassing van vorig jaar, maar vooral door de gekkigheid. Het is een game van een paar uur waarin je een gans bent, die een lief klein dorpje onveilig maakt. Je kan op hilarische wijze de mensen in het dorp om de tuin leiden en zo allerlei attributen pikken. Gewoon erg leuk als tussendoortje! En natuurlijk gewoon op Game Pass, wat houdt je tegen?

Dit waren alweer 10 aanraders op Xbox Game Pass en er zit genoeg tussen om je uren en uren bezig te houden! Wil je meer lijstjes? Check dan de 10 personages met een mondkapje, de 10 beste games die dit jaar zijn uitgekomen en de 10 games die dit jaar nog uit moeten komen!